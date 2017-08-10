Аудитория мобильного приложения «Госуслуги» выросла за год на 400%

Аудитория приложения «Госуслуги» серьезно увеличилась во II квартале 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее количество запросов на предоставление популярных госуслуг через мобильное приложение было сделано пользователями из Москвы и Московской области — более 58 тыс. и 40 тыс. соответственно. К примеру, за тот же период прошлого года этот показатель составлял менее 10 тыс. и порядка 7 тыс. обращений. В число регионов-лидеров по количеству заказанных госуслуг также вошли Санкт-Петербург, Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Чаще всего пользователи из Москвы и Московской области заказывали извещения о состоянии лицевого счета в ПФР, услуги по регистрации транспортных средств, получению загранпаспорта нового поколения гражданина РФ и водительского удостоверения.

Так, по сравнению со II кварталом 2016 г., рост запросов москвичей в Пенсионный фонд составил более 300%, а на регистрацию транспортных средств — более 500%.

Чаще всего жители Москвы и области оплачивали через приложение «Госуслуги» штрафы ГИБДД, налоги и госпошлины. Прирост суммы успешных транзакций в адрес налоговых органов, к примеру, составил более 200%.

При этом, как и на Едином портале госуслуг, на оплату штрафов ГИБДД в течение 20 дней со дня вынесения постановления действует скидка 50%, а госпошлин — 30% без срока ограничений.

«Взрывной рост активной аудитории и количества заказываемых услуг наглядно демонстрирует растущую популярность приложения. В этом году в нем появятся новые полезные функции и возможности, что сделает приложение еще более удобным для пользователя», — отметил Михаил Бондаренко, директор по Электронному правительству «Ростелекома».

Всего за II квартал 2017 г. приложением «Госуслуги» воспользовались более 4,5 млн уникальных пользователей, аналогичный показатель за тот же период 2016 г. — менее 1 млн. Таким образом, рост активной аудитории приложения составил порядка 400%.

Мобильное приложение было введено в промышленную эксплуатацию в 2012 г. по заказу Минкомсвязи России в рамках развития инфраструктуры Электронного Правительства. В 2015 г. была запущена обновленная версия программы в стилистике Единого портала госуслуг.

Летом 2016 г. мобильное приложение Единого портала государственных и муниципальных услуг получило премию «Золотое приложение–2016» в трех конкурсных номинациях: «Образ жизни», «Продуктивность, сервисы, обучение», «Лучшее приложение бренда». В феврале 2017 г. программа вошла в тройку лучших международных мобильных приложений для оказания государственных услуг конкурса Best M-Government Service Award в категории One Stop App, который проходил в Дубае.

Развитием мобильного приложения «Госуслуги» занимается проектный офис, в который входят представители Минкомсвязи России, «Ростелекома» и «РТ Лабс».