МТС выиграла тендер на услуги связи для врачей Самарской области

МТС сообщила о победе в открытых тендерах на предоставление услуг фиксированной и мобильной связи для государственных бюджетных организаций здравоохранения Самарской области. Как рассказали CNews в компании, по итогам торгов сотрудники десяти медицинских учреждений Самары и Тольятти будут пользоваться голосовой связью, мобильным и фиксированным интернетом МТС. Общая сумма контрактов составила 1,2 млн рублей.

В 2017 г. МТС обеспечит мобильной связью одно из крупнейших лечебных учреждений Поволжья – Самарскую областную больницу им.Середавина, а также Волжскую центральную районную больницу, Самарскую областную станцию переливания крови, Тольяттинскую городскую детскую больницу №1 и другие ключевые объекты здравоохранения Самарской области. В пакет оказываемых оператором услуг входят предоставление номера, местная, междугородняя и международная связь, внутрисетевой, национальный и международный роуминг, мобильный интернет, прием и передача SMS и MMS-сообщений в течение 2017 г.

Помимо мобильной связи, МТС предоставит медучреждениям широкополосный доступ в интернет. В 2017 г. оператор обеспечит фиксированным интернетом Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, МСЧ №5 Кировского района, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Самарской области и ряд других государственных бюджетных организаций, работающих в сфере здравоохранения.

Помимо крупнейших медучреждений области, МТС также стала поставщиком услуг связи на 2017 г. для Думы городского округа Тольятти, ТТУ г. Самара, государственной жилищной инспекции Самарской области, службы эксплуатации зданий и сооружений г. Сызрань, МФЦ Волжского района, Приволжского авиационно-спасательного центра и ряда других муниципальных предприятий и организаций. В ходе конкурсов МТС предложила наиболее привлекательную стоимость услуг при высоком уровне обслуживания, индивидуальном подходе и наборе дополнительных сервисов.

«МТС давно и прочно занимает лидерские позиции на корпоративном рынке России благодаря оптимальному сочетанию широкого покрытия сети, премиального качества связи и готовности подобрать пакет дополнительных услуг под нужды каждой конкретной организации. В 2016 году мы провели масштабную работу по модернизации и развитию сети в Самарской области, расширили покрытие LTE за пределы крупных городов области, что имеет большое значение в том числе и для наших корпоративных клиентов. Тот факт, что именно связь от МТС выбирают медицинские учреждения, для сотрудников которых жизненно важно быть на связи в любой момент времени, в очередной раз подтверждает высокое качество и надежность наших сервисов», - сказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.