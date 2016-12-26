«Почта России» расширила функциональность сервиса для интернет-магазинов

«Почта России» представила новые функциональные возможности онлайн-сервиса «Отправка посылок» (otpravka.pochta.ru), автоматизирующий подготовку документов для отправки посылок и ускоряющий процесс сдачи посылок в почтовое отделение. Как рассказали CNews в ведомстве, теперь к сервису добавлен программный интерфейс (API).

C помощью API клиенты смогут не только работать в текущем интерфейсе otpravka.pochta.ru, но и встроить сервисы «Почты России» на свой сайт, приложение, систему учета или документооборота. Интерфейс позволяет интернет-магазину на своем сайте показывать покупателю актуальный тариф пересылки «Почтой России», исключить ошибки при заполнении адресных данных, сразу после покупки передать клиенту почтовый трек-номер, а также гибко адаптировать возможности сервиса к любым бизнес-процессам при подготовке отправлений на складе. Пользователю остается только наклеить бланки на посылки и сдать отправления в точку приема.

Воспользоваться сервисом могут корпоративные клиенты с действующим договором на отправку посылок. Для того, чтобы получить доступ к сервису, достаточно зарегистрироваться на портале otpravka.pochta.ru и подать заявку на подключение. После проверки функционал будет активирован.

«Специально для российских интернет-магазинов и производителей "Почта России" запустила ряд продуктов – «Посылка онлайн» и «Курьер онлайн» – предполагающие отправку посылок по фиксированным тарифам в гарантированные сроки в крупные города России. Для того, чтобы отправка интернет-заказов стала еще быстрее и удобнее, мы расширяем функционал сайта otpravka.pochta.ru дополнительными опциями», — отметил заместитель генерального директора «Почты России» по посылочному бизнесу Сергей Малышев.

«Благодаря переводу сервисов в онлайн-формат мы стараемся сделать взаимодействие с Почтой более удобным, сложные проекты доступными «в один клик». Онлайн-сервис otpravka.pochta.ru – этап создания полноценной интернет-платформы, которая ляжет в основу принципиально нового подхода к взаимодействию "Почты России" с интернет-ритейлерами», — рассказал заместитель генерального директора по развитию государственных услуг и новых продуктов Родион Шишков.

Сервис otpravka.pochta.ru был запущен в июне 2016 г. и является частью инфраструктуры обновленного портала pochta.ru. Сервис позволяет подготавливать к отправке партии посылок. В частности, на сайте можно в автоматическом режиме проводить проверку правильности заполнения адресов, ФИО и телефонов, подбирать почтовый индекс, рассчитывать стоимость пересылки, присваивать трек-номер, который позволяет отслеживать доставку посылки в режиме реального времени с мобильного приложения или на сайте «Почты России».