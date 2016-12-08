Первые десять региональных порталов «переехали» на Единый портал госуслуг

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило об интеграции региональных порталов госуслуг десяти субъектов РФ с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Это произошло в соответствии с ранее подписанными соглашениями об участии в соответствующем пилотном проекте с Минкомсвязи России. Благодаря этому жители Калининградской, Ростовской, Саратовской, Томской, Челябинской, Ярославской области, Приморского и Ставропольского края, республики Бурятии и Ханты-Мансийского автономного округа получили доступ к государственным федеральным и региональным услугам по принципу единого окна на сайте gosuslugi.ru, сообщили CNews в Минкомсвязи.

«Реализация проекта повысит удобство получения госуслуг в электронном виде для граждан за счет возможности заказать федеральные и региональные госуслуги на модернизированной версии ЕПГУ. Таким образом, граждане смогут воспользоваться всеми преимуществами федерального портала: приоритетными услугами, сервисами оплаты, мобильным доступом, личным кабинетом, расширенной помощью и многим другим. И главное, мы предложим жителям регионов действительно единое окно для получения всех электронных госуслуг», — подчеркнул заместитель директора Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Александр Павлович.

Проект по интеграции регионального контента с ЕПГУ был одобрен на заседании Подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в мае 2016 г.