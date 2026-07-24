CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Интернет Интернет-доступ Цифровизация ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Европа ввела санкции против банков Ozon, Wildberries, разработчиков БПЛА и ПВО и крымского доменного регистратора

Евросоюз ввел санкции против АФК «Система» и сына ее основного владельца Феликса Евтушенкова. Также под санкциями оказались банки МТС, Ozon, Wildberries, разработчики БПЛА и доменный регистратор «Бегет».

Санкции против АФК «Система»

Евросоюз ввел 21 пакет санкций против России, вызванных проведение специальной военной операции (СВО) России на Украине. В пакет вошло большое количество российских физических и юридических лиц, а также компаний из других стран (Турция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Сингапур, Киргизия), якобы сотрудничающих с Россией.

В частности, под санкции попала АФК «Система». Эта корпорация является крупнейшим акционером МТС («Мобильные телесистемы») и одним из двух крупнейших акционеров Ozon. До недавнего времени корпорация также была крупным совладельцем микроэлектронной группы компаний «Элемент».

В 2022 г. Великобритания ввела санкции против основателя и основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова. После этого он снизил свою долю в корпорации до 49%, продав 10% акций своему сыну Феликсу. Это на тот момент спасло АФК «Система» от попадания в санкционные списки.

kirp6.jpg
Alex Rodríguez Santibáñez / Unsplash
Евросоюз ввел санкции против большого числа разработчиков БПЛА и ПВО, банков МТС, Ozon, Wildberries и доменного регистратора «Бегет».

Кроме того, доля АФК «Система» в МТС была снижена до менее чем за контрольной за счет передачи миноритарной доли Вячеславу Николаеву, на тот момент гендиректору МТС.

Однако затем под санкциями Великобритании оказался уже и Феликс Евтушенков. В 2025 г. Евросоюз ввел санкции против Владимира Евтушенкова. Сейчас санкции также были введены в отношении Феликса Евтушенкова. В АФК «Система» от комментариев отказались.

Санкции против Александра Жарова и Владимира Табака

Под санкции попал Александр Жаров, глава холдинга «Газпром-Медиа». В 2012-2020 гг. он возглавлял Роскомнадзор. «Газпром-медиа» к моменту публикации этого материала не ответил на запрос CNews по данному вопросу.

Кроме того, под санкциями оказался гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак. АНО «Диалог» - всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций оператор цифрового диалога между обществом и властью. Среди проектов организации Центр управления регионов - центры компетенций и оперативной поддержки губернаторами регионов по обратной связи с населением в интернете.

Также под санкциями оказались госпредприятие «Главный центр специальных перевозок» («Спецсвязь») и его гендиректор Иван Гайченя. В ЕС утверждают, что данное предприятия участвует в перевозках БПЛА «Гарпия-1».

Санкции против доменного регистратора «Бегет»

Под санкциями оказался доменный регистратор и хостинг-провайдер «Бегет». В ЕС утверждают, что он сотрудничает с лицами из Крыма и новых российских регионов. В «Бегет» к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Санкции против финтех-компаний

Под санкциями оказался целый ряд банков и финтех-компаний. Среди них – дочерние банки «Яндекса», Wildberries, Ozon, МТС.

Также под санкциями оказались «Почта Банк» (начинался как совместный проект ВТБ и «Почта России», сейчас находится под контролем ВТБ) и виртуальные банки для предпринимателей – «Модуль Банк» и «Точка Банк» (сейчас находится под контролем «Т-банка»).

Санкции были введены в отношении РНКО «Платежный центр» (обслуживает платежную систему «Золотая корона») и НКО «Мобильная карта» - оператора «Единый ЦУПИС», единый расчетный центр букмекеров и тотализаторов.

«Мобильная карта» является совместным проектом ВТБ и «Центра прогресса бокса» Умара Кремлева. Также санкции были введены в отношении структур платежной системы А7 – «А7 Агент» и «А71» и директор развиваемого данной системой криптовалютного проекта А7А5 Леонида Шумакова. А7 является проектом банка ПСБ,

В пресс-службе Ozon обратили внимание, что ограничения ЕС касаются только «Озон-банка» и не касаются других структур группы Ozon. При этом, как утверждают в пресс-службе Ozon, «Озон-банк» ведет свою деятельность только в России, обслуживает клиентов внутри России с помощью российской финансовой инфраструктуры, не имеет активов за рубежом и не использует международную систему денежных переводов SWIFT, соответственно, на его деятельности санкции не отразятся.

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом
Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом Цифровизация

Пресс-служба «МТС-Банка» заявила CNews, что включение кредитной организации в санкционный список ЕС не препятствует операционной деятельности банки.

Схожий комментарий дал и «Точка Банк». «Новые санкции не влияют на устойчивость банка и качество обслуживания клиентов, - заявили в компании. – «Точка Банк» продолжает работать в обычном режиме: все клиентские сервисы доступны, операции проводятся без изменений. Банк заранее выстроил надежную модель расчетов по ВЭД, в том числе с опорой на национальные валюты разных стран и альтернативные каналы взаимодействия с зарубежными контрагентами». В Wildberries от комментариев отказались, пресс-служба «Яндекса» не ответила на запрос CNews.

Санкции против «Микрана»

Санкции были введены в отношении томского производителя телекоммуникационного оборудования НПФ «Микран», принадлежащего «ИКС Холдинг». В ЕС утверждают, что данное предприятие поставило комплектующих на $6,1 млн для АО «Сатурн», производителя системы ПВО «С-400». В «ИКС Холдинге» от комментариев отказались.

Санкции были введены в отношении ставропольского АО «Электроавтоматика», производящие системы связи управления для автоматизированной системы управления боевыми действиями «Поляна-д4м1», используемой для управления системами ПВО С-400.

Также под санкции попали «Пергам Инжиниринг» - производитель систем наблюдения за большими территориями и тепловизоров «Пергам РТР-150» и Энгельское приоборостроительное объединение «Сигнал», производящее оптико-электронную систему наведения «Отбелск-У»

Санкции против разработчиков БПЛА

Под санкции попал целый ряд компаний и их руководителей , которые, по утверждению ЕС, поставляют ИЭМЗ (Ижевский электромеханический завод) «Купол» комплектующие для БПЛА «Гарпия-А1».

В их числе: «Лагар Про» и Сергей Лискович, ПК «Юмэкс», «Москва Инжиниринг» и Сергей Кондрашин, Научно-производственный комплекс «Северная заря» и Евгений Малахов, «Оборонтест», АО «Орбита» и Александр Гармашов, ООО «Полководец» и Елена Сергеева, фирма «Радиал» и Евгений Слодкевич, Научно-производственная фирма «Ротор» и Константин Мигалин, «Система промышленная группа» и Александр Шевцов, «Техносвязь» и Евгений Савельев, Техтекстильснаб, а также Научно-технический центр «Восток» и Андрей Доронин.

Кроме того, под санкции попали руководители нескольких поставщиков комплектующих для БПЛА «Гарпия-1»: Олег Гусарский («Армогрупп»), Андрей Шубин («Делмот»), Инсаф Фахрутдинов («Аутолайф»), Михаил Абрамов (группа «Промавто»),

Опыт побед и ошибок: ИТ-директора крупнейших компаний рассказали, как управлять цифровой инфраструктурой
Опыт побед и ошибок: ИТ-директора крупнейших компаний рассказали, как управлять цифровой инфраструктурой цифровизация

Также под санкции попали госпредприятие «Оборонтрест» и его гендиректор Сергей Сычков. В ЕС утверждают, что данное предприятие участвует в испытаниях БПЛА «Гарпия-А1».

Под санкциями оказалось «ИРЗ-Связь» - «дочка» холдинга ИРЗ, производящая комплектующие для БПЛА «Орлан» и «Тахион». Кроме того, под санкциями оказались производители FPV-дронов КБ «Лис» (дроны «Гортензия»), «Русская лаборатория воздушного транспорта» (дроны «Овод») и КБ «Авиатехнолаб».

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Таинственный производитель чипов запустит корпусирование микросхем под Москвой

Арбитраж присудил Rheinmetall вернуть Минобороны России 47 миллионов евро за срыв контракта

Власти Евросоюза оштрафовали Google на $1 млрд за «самопредпочтение»

Россия строит суверенную линейку оборудования для производства чипов вместе с белорусами

Свернув собственную разработку межсетевых экранов, «Ростелеком» теперь ищет их поставщика на стороне

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Показать еще

Наука

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Российские операционные системы 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Цифровизация ритейла 2026
ОБЗОР Электронный документооборот (СЭД) с искусственным интеллектом 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок корпоративных мессенджеров 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Провайдеры облачных серверов с видеокартами для ИИ (GPU Cloud) 2026