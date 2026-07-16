Минобороны создало «Витрину данных», чтобы обучать нейросети российских БПЛА

Минобороны предоставит производителям БПЛА данные для обучения нейросетей. Для этого ведомство уже создало специальный ресурс — «Витрину данных».



Обучение ИИ для беспилотников

Минобороны России создало «Витрину данных», которой смогут пользоваться производители БПЛА для обучения нейросетей для дронов, приводит Telegram-канал ведомства слова министра обороны Андрея Белоусова.

«Что касается искусственного интеллекта в беспилотниках, мы создали «Витрину данных», чтобы производители включились в работу по обучению нейронных сетей. Главное, чтобы данные обрабатывались сразу на борту. Эти вопросы технически достаточно сложные, но они сегодня уже решаются», — рассказал министр.

По словам Белоусова, в российской армии уже существует система аналитики данных, обобщающая информацию о применении различных беспилотных систем, в которую с мая 2025 г. подразделения беспилотных систем (БПС).

Министерство обороны Министерство обороны готово делиться данными с разработчиками, обучающими ИИ для дронов

О создании в России подразделений нового рода войск — БПС — в ноябре 2025 г. сообщил «Комсомольской правде» заместитель начальника этих войск Сергей Иштуганов.

Данные для обучения

В сообщении Министерства обороны в Telegram указано также, что Белоусов дал поручение доработать ПАК, предназначенный для анализа действий БПЛА в целях повышения эффективности их применения.

«Мы сразу будем видеть объективную эффективность расчетов, смотря на специфику выполняемой задачи операторами в программно–аппаратном комплексе. Профильные службы уже работают над этим», — подчеркнул Белоусов.

Искусственный интеллект в российских дронах применяется для распознавания образов, автоматического захвата целей и навигации, рассказал министр в конце июня 2026 г., о чем писал ТАСС. Тогда же он завил о работе над созданием «Витрины данных» для обучения ИИ, которая на тот момент уже находилась на этапе наполнения.

Российский закон о регулировании ИИ

Для обучения моделей ИИ используется огромное количество данных, в том числе защищенных авторским правом и личная информация.

В мае 2025 г. стало известно, что в новая версия законопроекта о регулировании в России искусственного интеллекта разрешает суверенным и национальным ИИ-моделям обучаться на госданных, но только после получения разрешения от ФСТЭК и ФСБ, как писал «Коммерсант».

Закон о регулировании технологий ИИ, вводящий понятия суверенных и национальных моделей, Госдума приняла во втором и третьем чтениях в июле 2026 г., сообщал CNews.

Законодатели отказались от требования создавать суверенные и национальные модели только силами российских разработчиков и обучать их только на российских данных, против чего резко выступал бизнес. Закон также допустил «обращение к информации, содержащейся в объектах авторского или смежного права» для «обучения суверенной и (или) национальной больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта».