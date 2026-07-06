«Роснано» получило долю в заводе суперконденсаторов, вызвавшегося стабилизировать работу интернета в России

«Роснано» получило доли в четырех ИТ-компаниях после закрытия гигантского фонда высоких технологий объемом 5 млрд руб., куда ранее вкладывало средства. Стоимость пакетов эксперты оценивают в 150–250 млн руб. при практически нулевой ликвидности. Среди активов — доли в производителе роботов, облачном телеком-операторе и заводе суперконденсаторов. В «Роснано» говорят о техническом перераспределении активов.

«Роснано» приросло долями

Как выяснил CNews, АО «Роснано» получило доли в четырех компаниях, в которые инвестировал Дальневосточный фонд высоких технологий (инвестиционное товарищество, ДФВТ), объемом в 5 млрд руб.

ДФВТ был создан в 2018 г. для развития высокотехнологичных стартапов и роста качества жизни на Дальнем Востоке. Проекты, получавшие деньги, должны были интегрировать свои решения в ДФО. В качестве инвесторов выступали «Роснано», ВЭБ.РФ и РВК. Но в 2025 г. фонд начал процедуры по прекращению своей работы. Сначала доли получили ВЭБ.ДВ и АО «Венчурные инвестиции» (связано с государством, но конечный бенефициар неизвестен), а в июне 2025 г. очередь дошла и до «Роснано».

Так, «Роснано» достались напрямую 6,34% в ООО «Тайтэн Пауэр Солюшн» (ТПС). Компания разрабатывает и производит решения на суперконденсаторах и литий-ионных батареях, в том числе для работы ЦОДов, обеспечивающих стабильный домашний интернет. В блоге компании на «Дзен» «PRO Суперконденсаторы» упоминается история масштабного отключения домашнего интернета в Москве в начале мая 2026 г. В нем указано, что крупнейшая точка обмена трафиком в России — дата‑центр ММТС-9 на Бутлерова внезапно перешел на резервное питание по причине сбоя на обычной городской подстанции. Отключения могло не произойти, если бы использовать системы на базе суперконденсаторов.

«Около 20% коммерческих ЦОД в России, по оценкам экспертов, работают на грани. Оборудование сыпется в силу "возраста" (10-15 лет). Особенно системы бесперебойного питания. АКБ стареют, деградируют, теряют емкость. И в решающий момент могут выйти из строя. Решение — гибридные системы с суперконденсаторами: мгновенный отклик, миллионы циклов, ресурс под 20 лет. Тогда рядовой перебой на подстанции не повлияет на работу интернета», – говорится в блоге компании.

Также «Роснано» передали 1,7% в провайдере облачной телефонии ООО «Хотлид-групп», около 4% в разработчике роботов ООО «Промобот» (занимается создание в том числе человекоподобных роботов), около 11% в ООО «Цифровое приморье» (дорожные ИТ-решения). Сделки были закрыты и зарегистрированы в ЕГРЮЛ 19 июня 2026 г.

Globallookpress «Роснано» получило доли в ИТ-компаниях и заводе суперконденсаторов

Как заявили CNews в пресс-службе «Роснано», корректнее говорить о техническом распределении активов бывшего инвестиционного товарищества ДФВТ.

«Срок действия договора товарищества завершился, после чего активы из его портфеля были распределены между товарищами-вкладчиками пропорционально их вкладам. В этой связи в ЕГРЮЛ были отражены доли АО «Роснано» в ряде компаний, включая ООО «ТПС», ООО «Хотлид-групп», ООО «Цифровое приморье» и ООО «Промобот».

«Отдельных сделок по приобретению этих долей АО "Роснано" не совершало. Поэтому речь не идет о новой инвестиционной кампании, это результат распределения активов после завершения договора товарищества», — пояснили в компании.

В компании отметили, что вопрос о дальнейшем наращивании долей не связан с текущей технической процедурой. Любое возможное изменение участия в будущем потребовало бы отдельных корпоративных и инвестиционных решений по каждому конкретному активу, уточнили в «Роснано».

Стоимость долей

По оценкам директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, по рыночной логике весь пакет из долей в четырех компаниях выглядит на уровне порядка 150–250 млн руб., при этом львиная часть стоимости — «Цифровое приморье» (до 55–110 млн руб.) и «Промобот» (45–65 млн руб.), остальное — десятки миллионов в лучшем случае.

Кабаков считает, что «Роснано» не получит никакой выгоды от получения этих небольших долей: «Ликвидность практически нулевая: это миноритарные доли в непубличных компаниях с вероятными корпоративными ограничениями и преимущественным правом выкупа. Реальная продажа внешнему инвестору маловероятна — дисконт будет максимальным, а базовый сценарий — выкуп мажоритариями или внутригрупповая перекладка активов».

В любом случае, после получения долей «Роснано» сможет ими распорядиться, говорит Александр Золоев, адвокат, советник юридической фирмы Intellect:

«Теперь "Роснано" вправе распоряжаться этими долями по своему усмотрению, а не как участник фонда. Компания получила прямой контроль над активами, соответственно упрощается процесс принятия решений об их продаже или ином использовании», — пояснил Золоев.

По словам Золоевой, это не является немедленным повышением ликвидности, такой перевод активов на баланс является необходимым шагом для дальнейшего распоряжения ими:

«"Роснано", в настоящее время, выходит из исторических активов и можно предположить, что доли в названных ИТ-компаниях будут продаваться в целях повышения ликвидности самой "Роснано"».

«Переход долей из фонда напрямую на "Роснано" потенциально повышает управляемость и монетизируемость активов, но не превращает их автоматически в "живые деньги". Это скорее не найденный сундук, а активы, которые вынули из общей кладовой и положили на отдельную полку с биркой «можно распоряжаться напрямую»», — считает управляющий партнер ЮК «Генезис» Артем Денисов.

Но миноритарные доли не дают никакого контроля над активами. Для финансового покупателя это неликвидная бумажка с печатью, для стратегического покупателя — опцион на влияние, синергию или будущую консолидацию, считает эксперт. Продажа долей может упереться в преимущественные права других участников, возможные ограничения устава и корпоративного договора.

Сколько вкладывали в активы

ДФВТ создан в 2018 г. по поручению президента России Владимира Путина и вице-премьера — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева. Объем фонда – 5 млрд руб.

ДФВТ инвестировал до 2 млрд руб. в проекты «Цифрового приморья», совместно с РФПИ вложил 300 млн руб. в «Моторику», а в апреле 2020 г. — 200 млн руб. в «Промобот». Совместные инвестиции в Titan Power Solution достигли 200 млн руб. (в сделке также участвовали «Росатом» и I2BF). Также фонд инвестировал 100 млн руб. в «Визитек» и еще 190 млн руб. ДФВТ вложил в «Мультикубик», а 75 млн руб. — в «Хотлид-групп».

Из части активов фонд вышел еще в 2024 г.

Кризис в «Роснано»

В «Роснано» в настоящее время работает антикризисная команда, которая стремится восстановить ликвидность и вернуть компании финансовую субъектность, сообщал управляющий директор «Роснано» по корпоративной защите Михаил Маричев в интервью «Коммерсанту» в июне 2026 г.

Маричев отмечал, что важно больше не ходить к государству за ресурсом, а справляться собственными силами: «Для нас принципиально важно: мы не строим антикризисную модель на новых госденьгах под старые ошибки. Мы работаем с тем, что удалось сохранить, вернуть и восстановить».

Маричев добавил, что антикризисная команда пыталась «вытащить то, что еще имело технологический и экономический смысл: довести проблемные проекты до более зрелого состояния, вернуть им стоимость, восстановить управляемость активов, которые многие были готовы списать». Суммарный эффект от этой работы превысил 100 млрд руб.

Среди активов, которые удалось спасти, Маричев назвал крупное химическое предприятие в Центральном федеральном округе и производство специальных материалов в Сибирском федеральном округе. За счет этих активов удалось закрыть значительную часть неорганического и непропорционального долга, который компания несла на себе из прошлого.

По итогам 2025 г. «Роснано» продемонстрировало положительную ликвидность, чистая прибыль по РСБУ за 2025 г. составила 4,96 млрд руб. при рентабельности активов 18%.

Как писал CNews, само «Роснано» образовали в 2007 г. после предложения Владимира Путина создать госкомпанию по развитию нанотехнологий. Руководителем организации тогда назначили Анатолия Чубайса. В 2020 г. его кресло занял зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.

В начале 2022 г. Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку деятельности госкомпании при предыдущем менеджменте. В октябре 2022 г. стало известно, что власти на уровне Правительства обсуждают расформирование «Роснано».

Осенью 2022 г. в Москве по обвинению в мошенничестве был арестован бывший инвестиционный директор управляющей компании «Роснано» Наиль Губаев. Ему вменяли в вину нарушение ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

Позже управляющего директора «Роснано» по финансам Артура Галстяна, директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марину Касенкову и бывшего замглавы «Роснано» Бориса Подольского, как писал CNews в марте 2025 г., обвинили в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

В августе 2024 г. в СИЗО отправился Борис Галкин, генеральный директор еще одной «дочки» «Роснано» — «Пластик лоджик». Галкину предъявили обвинение в растрате денежных средств, выделенных «Роснано», признанной потерпевшей стороной по этому делу. «Пластик лоджик» — разработчик провального проекта «планшета Чубайса» — электронной книги Plastic Logic 100, предназначенной для российских школ, на запуск производства которого в 2011 г. было выделено свыше 12 млрд руб.

На протяжении нескольких лет «Роснано» балансировала на грани банкротства. В 2023 г. чистый долг компании достиг примерно 95–100 млрд руб., а объем требований кредиторов значительно превышал стоимость активов. Суммарный ущерб от недобросовестных операций и недополученная прибыль, по оценкам самой компании, превысили 200 млрд руб.

Нынешнее руководство компании инициировало масштабную судебную и правоохранительную кампанию против экс-топ-менеджеров «Роснано», в первую очередь – против бывшего главы компании Анатолия Чубайса (руководил с 2008 по 2020 г.).

В отношении Чубайса и других бывших руководителей открыто несколько исполнительных производств. В апреле 2025 г. суд наложил арест на их имущество на сумму 5,6 млрд руб. В декабре 2025 г. был подан новый иск о взыскании 11,9 млрд руб. по проекту Crocus. В июне 2026 г. было открыто новое производство о взыскании более 6 млрд руб.

Разбирательства вокруг «Роснано» продолжаются.

Основные проблемы, по мнению нынешнего управляющего директора по корпоративной защите Михаила Маричева, носили системный характер. Значительная часть проектов была структурирована таким образом, что финансирование уходило в иностранные юрисдикции. Все риски и затраты несла российская сторона, а стоимость, интеллектуальный капитал и права на активы оказывались «во внешнем периметре». «В отдельных случаях проект изначально не был нацелен на полноценное завершение, а значительная часть средств выводилась, в том числе за рубеж».

Созданная система вознаграждения и отчетности поощряла не реальные результаты, а создание «удобной промежуточной картины» и переоценку активов. Результатом ряда проектов становился отказ от российских научных школ в пользу устаревших западных технологий, что не способствовало технологическому суверенитету страны. Кроме того, система управления в отдельные периоды работала не в интересах государства-акционера, а в интересах менеджмента.