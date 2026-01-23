Депутаты делают регулирование криптовалют более гибким: нужны «нетиповые действия»

Депутаты дали Минфину полномочия по установлению правил контроля майнинга цифровых валют. Полномочия по контролю за данной сферой есть у ФНС, но, по мнению депутатов, в регулировании данного вопроса нужна большая гибкость.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА). Документ был разработан депутатом Андреем Луговым.

Согласно документу, Министерство финансовых будет устанавливать требования к организаторам майнинг-пула, владельцам майнинговой инфраструктуры и лицам, занимающимися майнинговой деятельностью. В настоящее время контроль в этих сферах осуществляет Федеральная налоговая служба (ФНС).

Одновременно вносятся изменения в Закон «О государственном контроле и муниципальном контроле в РФ» (№248-ФЗ). Согласно ним, контроль в сфере оборота цифровой валюты в России, включая ее майнинг, выводится из-под действия данного законопроекта.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время ФНС является контролирующим органом по ряду положений Закона О ЦФА, включая предоставление информации о получении цифровой валюты в случае выпуска цифровой валюты в результате майнинга цифровой валюты, а также об адресе-идентификаторе, включая адрес-идентификатор майнинг-пула.

«Регулирование в сфере выпуска и обращения цифровой валюты является новым институтом законодательства, подверженным изменения в связи, с одной стороны, с распространением цифровых валют в РФ, а с другой стороны, с высокими рисками такого распространения для российских граждан и финансовой системы, - говорится в пояснительной записке. - Выявление нарушений требований, предъявляемых к выпуску и обращению цифровой валюты, может потребовать оперативных и нетиповых действий контролирующего органа. В данном случае распространение на контролирующий орган ограничений, предусмотренных Законом №248-ФЗ, отрицательно повлияет на эффективность действий контрольного органа, что, в условиях повышенных рисков, связанных с использованием цифровых валют, может создать угрозу, в том числе для финансовой системы РФ».

В связи с этим авторы законопроекта предложили исключить правоотношения в сфере оборота цифровой валюты, включая ее майнинг, из предмета регулирования №248-ФЗ. Одновременно полномочия по установлению порядка контроля в данной сфере передаются Минфину.

Регулирование криптовалют в России

Закон о ЦФА был принят в России в 2020 г. Он его первая версия напрямую не регулировала вопросы цифровых валют и майнинга. В 2024 г. в закон были внесены изменения, определившие понятия майнинга, майнинг-пула, лица, организующего деятельность майнинг-пула, майнинговой инфраструктуры и оператора майнинговой инфраструктуры.

Российские резиденты получили возможность получать цифровую валют в качестве встречного вознаграждения за товары и услуги, если она получена в результате выпуска цифровой валюты или лицом, организующим деятельность майнинг-пула, в качестве вознаграждения за подтверждение записей в информационной системе.

Впоследствии Правительство утвердило ряд подзаконных актов к данному документу, согласно которым, в том числе, Правительство может устанавливать запрет на осуществление майнинга на территориях определенных регионов в условиях существующего или прогнозируемого дефицита электрической энергии и мощности. Также были установлены Правила ведения реестра лиц, осуществляющих майнинг, Правила ведения реестра операторов майнинговой инфраструктуры, требования к операторам майнинговой инфраструктуры.

Кроме того, были утверждены требования об обязанности лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты, по предоставлению в ФНС информации о получении цифровой валюты в случае выпуска цифровой валюты в результате майнинга, и правила предоставления в уполномоченные органа адреса-идентификатора (предназначен для учета операций с цифровой валютой), Также был установлен лимит энергопотребления в размере 6 тыс. киловатт-часов в месяц, до достижения которого физические лица могут не включаться в реестр лиц, осуществляющих майнинг.