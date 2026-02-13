Российский разработчик представил экосистему мобильных устройств без сервисов Google и Apple

Компания IXI представила на российском рынке экосистему IXIUS, предназначенную для корпоративных и государственных заказчиков. Решение включает в себя защищённые смартфоны, собственную операционную систему IXIOS и набор корпоративных сервисов, полностью исключающих передачу данных иностранным компаниям. Экосистема создана в ответ на растущие требования к информационной безопасности и суверенитету. В отличие от коммерческих решений на базе Android или iOS, IXIUS не содержит сервисов Google или Apple и не передаёт телеметрию за пределы доверенной среды заказчика.



Ключевые компоненты экосистемы

Операционная система IXIOS. Построена на базе Android Open Source Project (AOSP), но полностью очищена от проприетарных компонентов Google. IXIOS включена в Единый реестр российского ПО и предоставляет основу для безопасной работы.

Линейка смартфонов IXIUS. Аппаратные устройства, разработанные с акцентом на безопасность и приватность. Поставляются с предустановленной IXIOS и интегрированным «Центром конфиденциальности» для управления доступом к микрофону, камерам и другим датчикам.

Экосистема IXIUS предназначена для корпоративных и государственных заказчиков

Архив Приложений. Собственный магазин приложений, где публикуются только проверенные решения, включая корпоративные и отечественные аналоги популярных сервисов. Это исключает установку потенциально вредоносного ПО из открытых источников.

CloudSync. Сервис для безопасного резервного копирования и синхронизации данных в корпоративном облаке заказчика, расположенном на территории РФ.

FOTA-сервис. Система централизованного управления обновлениями программного обеспечения по воздуху, позволяющая ИТ-администрации оперативно внедрять исправления безопасности и новые функции.

MDM-система (Mobile Device Management). Глубоко интегрированное решение для централизованного управления парком устройств. Благодаря прямому взаимодействию с ядром операционной системы IXIOS, MDM предлагает функционал, недоступный другим решениям на рынке.

Линейка смартфонов IXIUS

Позиция разработчика и доступность

«IXIUS — это не просто телефон, а управляемая экосистема, — поясняет представитель IXI. — Заказчик получает в своё распоряжение все инструменты для создания закрытой и контролируемой мобильной инфраструктуры, соответствующей самым строгим требованиям».

Решение уже доступно для закупок и предназначено для организаций, где критически важно предотвратить утечки данных за счёт исключения зависимости от иностранных платформ и обеспечения полного контроля над мобильной инфраструктурой.

Компания IXI позиционирует себя как российского разработчика, специализирующегося на создании безопасной корпоративной экосистемы на базе собственной операционной системы IXIOS. Компания стремится обеспечить бизнес надёжной, приватной мобильной инфраструктурой, свободной от внешних зависимостей и скрытых угроз.