Власти создают оперативный штаб по борьбе с кибермошенниками в России

Премьер-министр России поручил создать единую платформу сбора и анализа данных по цифровым преступлениям на базе государственной информационной системы «Антифрод». Основная задача — предотвращение мошеннических транзакций. Координировать работу по противодействию кибермошенникам будет федеральный оперативный штаб.

Единая платформу сбора и анализа данных

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать единую платформу сбора и анализа данных по цифровым преступлениям на базе государственной информационной системы (ГИС) «Антифрод», об этом сообщает пресс-служба Правительства России. Основная задача — предотвращение мошеннических транзакций.

В 2026 г. Правительство России разработает и представит проект документа стратегического планирования по противодействию правонарушениям, которые совершаются с помощью использования информационно-коммуникационных технологий. Как сообщила пресс-служба правительства, в документе определят ключевые термины и ключевые показатели по борьбе с киберпреступностью в стране.

Документ подготовят и разработают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России, Министерство внутренних дел (МВД), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Министерство экономического развития (Минэкономразвития), Министерство юстиции (Минюст) и Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Работа будет осуществляться при участии администрации Президента России, Верховного суда, Центрального банка (Центробанк), Генеральной прокуратуры (Генпрокуратуры) и Следственного комитета (СК) России. Срок сдачи документа в Правительство России назначен до 3 августа 2026 г., а промежуточное представление проекта — до 12 мая 2026 г.

Формирование штаба

Координировать работу по противодействию кибермошенникам будет федеральный оперативный штаб. Предложения по его созданию и составу персонала должны представить в правительство Минцифры, МВД, ФСБ и Роскомнадзор. В рамках проекта ответственные ведомства также проработают вопрос включения в пакет мер по противодействию нарушениям, совершаемых с помощью информационно-коммуникационных технологий и дополнительных инициатив. По информации Правительства России, среди них — активизация обмена данными банков, операторов связи, ведомств и цифровых платформ с помощью ИТ-системы «Антифрод», о чем информировал CNews.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также поручил ужесточить противодействие дропперам (люди, которых мошенники используют для обналичивания украденных денег) и усилить ответственность операторов связи за заключение договора об оказании услуг в нарушение требований законодательства. Нарушением также будет считаться непринятие мер ИТ-системы «Антифрод». Срок выполнения назначен до 10 апреля 2026 г. Промежуточное представление — до 10 февраля 2026 г.

Обращения граждан к главе государства

8 декабря 2025 г. россияне просили Президента России Владимира Путина разобраться с телефонными мошенниками.

Как рассказал РИА «Новости» оператор колл-центра прямой линии главы государства Константин Ачмизов в эфире «Первого канала», одна из позвонивших пенсионерок пожаловалась, что попала на мошенников, и попросила сделать так, чтобы больше пожилым людям такие люди не звонили.

Пострадавших меньше, но ущерба больше

В 2025 г. телефонные мошенники обманули порядка 1 млн россиян. Хоть это и меньше, чем в 2024 г., когда жертвами аферистов стали 1,3 млн граждан, рассказал статс-секретарь-заместителя главы Минцифры Иван Лебедев на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике 23 декабря 2025 г. Он высказался в ходе обсуждения поправок в законодательство об уточнении критериев государственных информационных систем.

Господин Лебедев уточнил, что, по официальной статистике МВД, которую ведет Генпрокуратура, а также по статистике антифрод-мероприятий банков, число пострадавших снижается. Но схемы хищений становятся более продуманными, что приводит к большему ущербу.

«Там уже появляются похищенные квартиры, машино-места, апартаменты, дома, снятые наличные средства. Поэтому в количестве падаем, но с точки зрения ущерба по отдельным видам лишь растем», — заявил Иван Лебедев.

Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов высказал мнение, что нужно динамичнее принимать решения, чтобы защитить граждан.