Правительство назвало 10 главных ГИС России

Утвержден перечень из 10 приоритетных государственных информационных систем, который станет основой реестра ИТ-расходов всех федеральных министерств и ведомств. Среди них — платформа Минстроя «Умный город», «Цифровой профиль мигранта» Минцифры, «Безопасная среда» МЧС России и другие.



ГИС первого приоритета

Правительство России определилось с 10 государственными информационными системами, развитию которых отдадут приоритет в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В распоряжении CNews оказался полный перечень новых федеральных ГИС, который ляжет в основу реестра расходов всех федеральных органов исполнительной власти на ИТ — об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Список утвердили на заседании подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации госуправления с заместителем председателя Правительства – руководителя аппарата Правительства России Дмитрия Григоренко.

freepik На базе 10 ГИС будут строить системы для региональных и муниципальных органов власти

Среди них: ЦП «Здравоохранение» (Минздрав), платформа «Умный город» (Минстрой), Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа и ТЭБ (Минтранс), Кадровая платформа, Цифровой профиль мигранта, Цифровой профиль учащегося, Единая система обработки больших данных (все четыре курирует Минцифры), платформа «Безопасная среда» — МЧС, платформа противодействия кибермошенничеству — Роскомнадзор.



Что известно про каждую

О том, что в России создадут 10 типовых информационных систем, на базе которых будут строить ГИС для региональных и муниципальных органов власти, CNews писал в сентябре 2024 г. Подразумевается, что они должны будут ускорить создание электронных госсервисов и сделать проще их интеграцию друг с другом.

Что касается платформы Минздрава, ранее сообщалось, что Правительство РФ должно разработать и внедрить до 2030 г. цифровую платформу по «управлению здоровьем человека», основанную на цифровом профиле пациента — на эти цели должны потратить порядка 35 млрд руб. Среди задач, которые планируется решить с ее помощью — переход на электронный документооборот в медицине и внедрение ИИ-сервисов.

«Умный город» — это проект цифровизации городского хозяйства, который Минстрой курирует с 2018 г. На сайте проекта отмечается, что его главная цель — широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре для повышения качества жизни жителей российских городов. Также был создан Национальный центр компетенций проекта «Умный город», который отвечает за разработку, внедрение и популяризацию технологий, оборудования и программ в сфере городского хозяйства, управления природными ресурсами и жилищной политики.

Минтранс развивает сразу две ГИС. Первая — Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа, которая задает единые стандарты цифрового взаимодействия для всех участников транспортно-логистической деятельности и органов госуправления. В ее задачи входит объединить цифровые логистические сервисы на одной платформе, внедрить ЭДО на всех этапах грузоперевозок, стать «одним окном» для взаимодействия государства и перевозчиков.

Вторая ГИС, о создании которой Минтранс сообщил в 2024 г. — ТЭБ, государственная информационная система транспортно-экономического баланса. Цель — собрать полную матрицу корреспонденции грузов в разрезе не только страны, но и регионов, чтобы выстраивать оптимальные маршруты, прогнозировать спрос на перевозки, моделировать транспортные потоки. Также система на основе собранных данных будет вести реестр мер по развитию транспортной инфраструктуры.

Минцифры ведет сразу четыре платформы. Первая, «Кадровая платформа», по всей видимости, касается только госслужащих — об этом говорится в паспорте федерального проекта «Цифровое государственное управление». Для реализации HR‑сервисов в «области подбора, развития и ротации кадров» будут разработаны системы отбора, адаптации, мотивации и развития сотрудников, что подразумевает использование нейросетей. Запустить ее должны в 2025 г.

Вторая платформа — «Цифровой профиль мигранта». С 30 июня 2025 г. власти начнут формировать цифровой профиль с личными и биометрическими данными мигрантов, въезжающих в Россию. В пунктах пропуска они должны будут сдавать отпечатки пальцев и делать фотографию — сведения загрузят в цифровой профиль.

Эксперимент с «Цифровым профилем учащегося» должен был пройти в 2022 г. В 2021 г. стало известно, что Минпросвещения собирается внедрить в России цифровые профили для школьников и студентов — их должны были создавать во время подачи заявления на зачисление ребенка в детский сад или первый класс. В таком профиле собирались хранить всю информацию о достижениях человека с первого класса и до выпуска из университета. Информации о том, к каким результатом удалось в итоге прийти в рамках эксперимента, в открытом доступе нет.

Наконец, четвертая платформа — «Единая система обработки больших данных». О ней также известно немного, но в 2021 г. сообщалось, что Минцифры России разрабатывает концепцию создания государственного оператора больших данных, накопленных министерствами и ведомствами, который возьмет на себя функции регулирования доступа к ним разработчиков искусственного интеллекта на коммерческой основе.

Информация о платформе «Безопасная среда» МЧС в публичном доступе отсутствует. Зато много писали о платформе по противодействию мошенничеству, которую должны разработать Минцифры и РКН. Предполагается, что на нее бу­дет пос­ту­пать ин­фор­ма­ция из сис­тем «Ан­тиф­род» и «Ан­ти­фишинг», а так­же дан­ные от опе­рато­ров свя­зи и бан­ков, что по­может в борь­бе со злоу­мыш­лен­ни­ками. Завершение первого этапа создания платформы намечено на конец 2026 г..

Все ГИС переедут на «Гостех»

В числе приоритетов нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» глава Минцифры Максут Шадаев называл перевод госинформсистем на российскую облачную защищенную инфраструктуру «Гостех» и создание на ее базе новых ГИС, которые гарантируют предоставление госуслуг в проактивном режиме или онлайн.

Напомним, «Гостех» — это облачное платформенное решение для федеральных и региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами и маркетплейсом с возможностью переиспользования компонентов. Подробнее о нем CNews рассказывал в статье. Согласно указу президента РФ, с 1 апреля 2023 г. все федеральные информационные системы должны создаваться с помощью «Гостеха», а с первого января 2024 г. — и региональные.