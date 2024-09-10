В России создадут 10 типовых информационных систем, на базе которых будут строить ГИС

В рамках нацпроекта «Экономика данных» в России планируется создать 10 типовых информационных систем, на базе которых будут разрабатываться ГИС для региональных и муниципальных органов власти. Такое решение должно ускорить создание электронных госсервисов и облегчить их интеграцию.



Переход на типовые ГИС

В рамках нацпроекта «Экономика данных» в России планируется создать 10 типовых информационных систем для региональных и муниципальных органов власти, пишут «Ведомости», ссылаясь на заявление главы Татарстана Рустама Минниханова.

Подробности Минниханов не раскрыл.

Создаваться региональные и муниципальные системы в рамках нацпроекта «Экономика данных» будут на единой цифровой платформе – облачном платформенном решении для федеральных и региональных органов власти, что позволит быстро и эффективно создавать типовые ГИС и цифровые сервисы, прокомментировал генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных.

freepik Разработку ГИС планируют облегчить созданием шаблонов

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» до 2030 г. должен сменить проект «Цифровая экономика», завершающийся в 2024 г.

Государственные облака

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, как сообщило Минцифры в своем Telegramm-канале девятого сентября 2024 г., в числе приоритетов нацпроекта «Экономика данных» назвал перевод госинформсистем (ГИС) на российскую облачную защищенную инфраструктуру «Гостех» и создание новых ГИС, которые обеспечат предоставление госуслуг в проактивном режиме или онлайн.

Весной 2023 г. Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что с первого апреля 2023 г. все федеральные информационные системы должны создаваться с помощью «Гостеха», а с первого января 2024 г. — и региональные.

«Гостех» — это облачное платформенное решение для федеральных и региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами и маркетплейсом с возможностью переиспользования компонентов. Как объяснял вице-премьер Дмитрий Чернышенко, с новой платформой ведомства, наконец, перестанут «изобретать велосипед», разрабатывая ГИС с нуля.

С первого января 2025 г. в России также должна начать работу государственная единая облачная платформа (ГЕОП) под названием «Гособлако». Как сообщало Правительство России, «Гособлако» станет универсальной платформой для размещения и работы информационных систем и ресурсов различных министерств, ведомств, государственных внебюджетных фондов, публично-правовых компаний и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Преимущества единообразия

По словам соучредителя АНО «Информационная культура» Ивана Бегтина, большая часть региональных и муниципальных властей заказывали разработку системы самостоятельно.

В России около четырех тыс. ГИС, в которых использованы иностранные компоненты ПО или оборудования, приводит издание заявление Чернышенко в январе 2023 г. «На поддержку этих систем тратятся серьезные средства, но при этом практически все они за редким исключением неимпортозамещенные и, конечно, не соответствуют текущим требованиям цифрового технологического суверенитета», – сказал вице-премьер.

«У госорганов в регионах уже были информационные системы, однако не было единообразия, вся архитектура была разрозненной. Новый подход позволит обеспечить бесшовную интеграцию между системами разного уровня, тем самым ускорится получение госуслуг в электронном виде, а впоследствии переведет их в проактивный формат», — объяснил Сродных преимущества использования типовых информсистем.

До 2025 г. на «Гостехе» должен появиться еще 101 сервис, сказал изданию представитель «Гостеха». Среди них — «Цифровой профиль мигранта», «Цифровой профиль пациента», электронная запись на прием к врачу, сервис выдачи лицензий на производство алкоголя и табака, часть сервисов Роспотребнадзора и ФМБА, надзорные сервисы Роскомнадзора и т. д.