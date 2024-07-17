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В России готовится платформа искусственного интеллекта для управления государством

В нацпроект «Экономика данных» могут внести план создания в России уже к 2026 г. платформы искусственного интеллекта для госуправления. На такой проект могут потребоваться десятки миллиардов рублей.

ИИ на «Гостехе»

В федеральный проект «Искусственный интеллект», который войдет в новый нацпроект «Экономика данных», могут внести планы по созданию в России к 2026 г. цифровой платформы искусственного интеллекта (ИИ) для управления государством и социальной сферой, а к 2030 г. должно быть разработано не менее 30 таких ИИ-решений, рассказали «Коммерсанту» источники.

Также планируется обеспечить доступ к 170 государственным наборам данных для разработчиков ИИ.

По словам одного из собеседников издания, Правительство рассматривало включение ИИ-платформы для госуправления еще в «Цифровую экономику» — другой нацпроект, который завершается в 2024 г. Однако договоренности с исполнителями не были достигнуты.

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freepik, создано при помощи ИИ
ИИ будет помогать российским чиновникам управлять государством

На данный момент единой платформой для стандартизации разработки и использования госинформсистем является «Гостех», который реализуется с 2020 г. и представляет собой конструктор сервисов для федеральных и региональных органов власти, с помощью которого можно создавать государственные информационные системы (ГИС) и цифровые сервисы.

Выбор подрядчика

Одной из сложностей такого проекта может стать выбор подрядчиков, как считают опрошенные эксперты. Один из них утверждает, что реализация «Гостеха» одной компанией «показала неэффективность», так что ИИ- платформу должны разрабатывать несколько компаний совместно.

Директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин полагает, что разработкой подобной платформы может заняться Сбербанк: «Только у "Сбера" и "Яндекса" есть необходимые компетенции в части ИИ, но последний далек от госуправления».

Сбербанк осуществляет техническое сопровождение ПО в составе базовых сервисов «Гостеха». Сама идея создания этой платформы принадлежит главе Сбербанка Герману Грефу. Единственным участником тендера Минцифры на поставку ПО и услуг для единой цифровой платформы «Гостех» в конце 2020 г. стал Сбербанк. А в июле 2023 г. правительственным распоряжением «Ростелеком» был определен единственным поставщиком по госконтрактам на создание, эксплуатацию и развитие государственных информационных систем на базе платформы «Гостех».

Доступ к данным для обучения ИИ

Другую возможную сложность отметил руководитель направления «Инженерные инструменты» платформы «Сфера» (входит в холдинг Т1) Евгений Калашников: «Основная задача — сбор и стандартизация данных из всех источников для создания дата-сетов, на основе которых будет обучаться ML-модель, так как они хранятся в разном формате и должны быть унифицированы».

Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова считает, что для работы ИИ-госплатформы государственных данных для обучения моделей не будет достаточно: «Для развития системы необходимо заинтересовать в обеспечении качества данных и государство, и крупные компании».

Цена вопроса

Гендиректор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ) Кирилл Семион оценил создание цифровой ИИ-платформ для госуправления в 3–4 млрд руб., «если будет создаваться с нуля».

По данным Ирины Левовой, платформа Росреестра обошлась в 20 млрд руб. Она считает, что ИИ-проект потребует еще больших расходов, поскольку будут нужны дорогостоящие кадры, программно-аппаратные комплексы и каналы передачи данных.

Для развития межведомственных цифровых платформ, обеспечивающих деятельность органов госвласти, в первую очередь для «Гостеха», федеральным бюджетом было выделено 44,27 млрд руб. на период с 2021 по 2024 гг.

Анна Любавина

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