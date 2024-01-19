Начал наполняться каталог цифровых продуктов «Гостеха». Первым ПО стало «1С:Предприятие»

«Гостех» добавил в свой каталог цифровых продуктов «1С:Предприятие». Отечественная ERP-система стала первым программным продуктом на государственной платформе.



«1С:Предприятие» попало в каталог «Гостеха» первым

Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» стал первым продуктом в каталоге цифровых продуктов платформы «Гостех». Об этом представители компании сообщили CNews. Программное обеспечение попало в каталог в качестве дополнительного сервиса.

Платформа «1С:Предприятие» прошла все необходимые проверки на соответствие требованиям к цифровым продуктам «Гостех» и технические испытания на одноименном стенде. Экспертное заключение протокола испытаний продукта утвердила Межведомственная рабочая группа по архитектуре Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

«Гостех» представляет собой конструктор сервисов для федеральных и региональных органов власти, с помощью которого можно создавать государственные информационные системы (ГИС) и цифровые сервисы.

Фото: 1С ERP-система от 1С стала первым программным продуктом в каталоге цифровых решений «Гостеха»

«Внесение продукта в каталог "Гостех" означает, что решение прошло необходимые проверки и соответствует всем критериям безопасности для использования в государственных информационных системах и сервисах», - заявил директор федерального казенного учреждения (ФКУ) «Гостех» Василий Слышкин.

По его словам, после включения платформы «1С:Предприятие 8.3z» разработчики со всей страны могут применить свои компетенции для новых заказчиков — федеральных и региональных ведомств, чьи информационные системы переводятся на платформу «Гостеха».

Чем поможет включение «1С:Предприятия» в каталог

«Внесение платформы "1С:Предприятие 8.3z" в состав дополнительных сервисов "Гостеха" позволит нашим многочисленным партнерам быстро и эффективно решать задачи автоматизации государственных структур», — сказал основатель компании «1С» Борис Нуралиев.

Он считает, что в первую очередь ключевые продукты компании «1С» будут решать соответствующие задачи на региональном и муниципальном уровне. «Но при этом, включение в данный каталог позволит крупным интеграторам, используя совместные преимущества платформы "Гостех" и платформы "1С:Предприятие 8.3z" создавать специализированные решения на федеральном уровне в самых разных областях», — подытожил Борис Нуралиев.

«1С:Предприятие» — российская технологическая платформа, предназначенная для разработки прикладных решений по автоматизации работы государственных и коммерческих предприятий. За время существования платформы вендор и созданная им экосистема, состоящая из сертифицированных партнеров и представительного профессионального сообщества, создали более 500 отраслевых решений в различных видах деятельности.