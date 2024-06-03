В России создадут программно-аппаратный комплекс для слежки за самокатами

Министерство транспорта России разместило заявку на ОКР по созданию ПАК для контроля и автоматической фиксации нарушений ПДД всеми средствами индивидуальной мобильности. В ведомстве считают, что их стало так много, что без усиленного контроля уже не обойтись.



Заявка на ОКР

Министерство транспорта России разместило конкурсную заявку на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) для разработки программно-аппаратного комплекса (ПАК) для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения индивидуальными средствами мобильности (СИМ), выяснила «Газета.Ru».

Тема ОКР обозначена, как «Разработка опытного образца программно-аппаратного комплекса для обеспечения безопасности дорожного движения при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) в субъектах Российской Федерации».

«Научная новизна исследования заключается в разработке научно обоснованных предложений по созданию системы контроля и надзора безопасного использования СИМ в городских условиях, позволяющей фиксировать СИМ в автоматическом режиме», — говорится в техническом задании конкурса.

В Министерстве считают, что фото- и видеофиксацию нужно установить для контроля за соблюдением правил электросамокатами, электроскутерами, гироскутерами, моноколесами, сегвеями и другими аналогичными устройствами.

Для чего нужен специальный ПАК

В рамках ОКР требуется разработать не только комплекс для фиксации нарушений. Планируется также создание прототипа учетного номера СИМ, на котором будет установлена специальная метка, позволяющая распознать учетный номер дистанционно, а также мобильное приложение и система контроля СИМ.

Минтранс ссылается на статистику правительства Москвы, согласно которой число электросамокатов в сервисах кикшеринга увеличилось в городе с трех тыс. в 2018 г. до 25 тыс. в 2021 г., а количество пользователей — с 30 тыс. до одного млн. Количество поездок увеличилось с 170 тыс. до восьми млн.

Количество нарушений тоже растет. В мае 2024 г. операторы кикшеринга вынуждены были ужесточить ответственность пользователей за несоблюдение ПДД и других правил аренды. «МТС Юрент», например, за езду в состоянии алкогольного, наркотического опьянения ввел штраф 100 тыс. руб. с пожизненной блокировкой в приложении.

Для вынесения штрафов за езду в нетрезвом виде, а также за ДТП по вине пользователя операторам нужны соответствующие подтверждающие документы от ГИБДД или других органов исполнительной власти.

Усиление контроля на всех фронтах

За автомобилистами тоже усиливается контроль. Как в мае 2024 г. выяснил CNews, власти Москвы планируют арендовать 125 комплексов фотовидеофиксации для контроля нарушений ПДД на пять лет за 1,3 млрд руб. Эти комплексы будут состоять из двух видеомодулей (4К и 2К), светового модуля, радара, модуля передачи информации, коммутатора, материнской платы, процессора, системы геопозиционирования и некоторых других комплектующих. Также с ними в комплекте должны идти планшеты управления для операторов и один сервер первичной обработки.

Хранить и обрабатывать информации всех систем городского видеонаблюдения России Минцифры осенью 2023 г. предложило на единой платформе, которую тоже нужно еще создать. Сейчас только половина камер из тех, что установлены за счет государства, подключены к централизованным системам в регионах. Доступа к частным камерам у региональных властей нет. Централизация системы видеонаблюдения по мнению чиновников позволит среди прочего увеличить раскрываемость преступлений на 30%.