Власти Москвы потратят больше полутора миллиардов на слежку за гражданами. Под особым наблюдением автомобилисты

Правительство Москвы выделило 1,3 млрд руб. для аренды комплексов фотовидеофиксации нарушений на дорогах на пять лет. За пять месяцев 2024 г. власти уже второй раз выделяют деньги на слежку за гражданами, а заказчиком в обоих случаях выступает ЦОДД Москвы.

1,3 млрд рублей на слежку за автомобилистами

Как выяснил CNews, власти Москвы планируют арендовать 125 комплексов фотовидеофиксации для контроля нарушений правил дорожного движения (ПДД) на пять лет за 1,3 млрд руб.

Тендер был размещен на сайте госзакупок 7 мая 2024 г. Участники могут подать заявки до 23 мая 2024 г. Размещение закупки осуществил департамент Москвы по конкурентной политике. 27 мая 2024 г. будет определен победитель торгов.

Эти комплексы будут состоять из двух видеомодулей (4К и 2К), светового модуля, радара, модуля передачи информации, коммутатора, материнской платы, процессора, системы геопозиционирования и некоторых других комплектующих. Также с ними в комплекте должны идти планшеты управления для операторов и один сервер первичной обработки.

Согласно документам тендера, аренда одного такого комплекса стоит 10,7 млн руб. Заказчиком выступает «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Москвы.

«ЦОДД Москвы создает и поддерживает условия для комфортного передвижения людей по столице с помощью информационных технологий, интеллектуальной транспортной системы и ситуационного центра», — сказано на сайте организации.

Усиление наблюдения за москвичами в 2024 году

В феврале 2024 г. CNews сообщал, что столичное правительство вложит в системы видеоаналитики в режиме реального времени 225 млн руб.

Таким образом, в Москве уже в первой половине 2024 г., помимо всех уже размещенных систем наблюдения, разместят 150 этих систем с распознаванием лиц и еще 125 комплексов фотовидеофиксации. Системы, закупленные ранее, ведут базу данных розыска, а устройства, планируемые к закупке, будут подключены к локальным базам данных розыска.

Основным отличием этих тендеров является покупка в собственность в первом случае и взятия в аренду в этот раз. При этом, цена в пересчете на один комплекс выросла более, чем в семь раз: 10,7 млн руб. в майской закупке от 1,5 млн руб. в февральской.

Необходимо отметить, что это разные системы с разными задачами, но ответственны за это одни и те же акторы: в обоих случаях разместил закупку департамент Москвы по конкурентной политике, а конечным заказчиком является ЦОДД Москвы.

Какие данные будет собирать комплекс

В техническом задании сказано, что комплекс должен обеспечивать вероятность полного распознавания государственного регистрационного знака (ГРЗ) автомобиля в 90%, а вероятность условного распознавания – 92%.

Комплекс должен обеспечивать автоматическое формирование и хранение следующей информации по каждому факту фиксации транспортного средства (ТС): детализированное фотоизображение автомобиля, фотоизображение ГРЗ (номера), обзорное фото, видео, содержащее момент въезда в зону контроля и выезда ТС из нее, дату и время фиксации, признак выявленного факта нарушения ПДД, скорость ТС и ряд других данных.

Помимо этого, он должен распознавать ГРЗ, а именно, содержать «распознанную цифробуквенную последовательность ГРЗ ТС, его тип и государственную принадлежность».

Также комплекс должен обеспечивать подключение локальных баз данных розыска в формате PostgreSQL.