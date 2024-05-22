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Арестованы квартиры и дома обвиняемых в деле о хищении денег для спецсвязи ФСО России

Московский Басманный суд наложил арест на имущество фигурантов дела о хищении 43 млн руб., выделенных на разработку ПО для спецсвязи Федеральной службы охраны России. Это 25 квартир, домов и земельных участков, оформленных, в основном, на родственников обвиняемых.

Арест имущества

Басманный суд столицы по ходатайству ГСУ Следственного комитета России наложил арест на имущество фигурантов дела о хищении 43,7 млн руб. при выполнении государственного контракта, связанного с разработкой ПО для нужд спецсвязи Федеральной службы охраны (ФСО) России, выяснил «Коммерсант».

Рассмотрение длилось несколько часов. В мотивировочной части своего решения суд отметил, что ущерб, причиненный «в результате совершения преступления», фигурантами не возмещен и имеются «основания для конфискации имущества» обвиняемых.

Фигурантами, по данным издания, на данный момент являются гендиректор ФГУП ФСО «НТЦ "Система"» Павел Нащекин; его заместитель Александр Попов; руководитель проектов, начальник лаборатории Станислав Глазов; советник директора ФГУП Анатолий Русанов; главный бухгалтер Юрий Миронов; ведущий специалист управления правовой информатизации спецсвязи ФСО Владимир Верховодов. Им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а действия Нащекина, Глазова и Попова были квалифицированы также как особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Все они задержаны.

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Суд арестовал имущество обвиняемых в хищении денег по госконтракту на разработку ПО для ФСО

Дело о хищении бюджетных средств было возбуждено в августе 2022 г.

Ценное имущество

В списке следователя на арест числится 25 объектов недвижимости, в том числе несколько московских квартир в Южном Чертаново, Ясенево, Зюзино и Царицыно, земельные участки, а также загородные дома и нежилые помещения.

Проводить операции с этим имуществом собственники теперь будут не в праве. А собственниками большей части объектов формально являются не обвиняемые, а третьи лица, прежде всего их родственники.

Например, в списке упоминалась недвижимость, принадлежащая отцу и матери гендиректора Павла Нащекина. Это две квартиры в Царицыно, два нежилых помещениях, загородный дом в СНТ «Дачное» и три земельных участках в этом же садовом товариществе.

У самого Нащекина не оказалось в собственности никакой недвижимости, но следствие настаивало, что именно он является фактическим владельцем всего записанного на родителей имущества. Примерно такая же ситуация с недвижимостью других фигурантов.

Дело ФСО

В уголовном деле один эпизод, который относится к 2019-2020 гг. Речь идет о госконтракте на разработку и установление программного обеспечения для Службы спецсвязи ФСО.

Позиция следствия заключается в том, что стоимость контракта была искусственно завышена, а сама программа оказалась нерабочей. Сумма ущерба, согласно подсчетам следствия, составляет 43,7 млн руб.

Потерпевшими по делу признаны Служба спецсвязи ФСО и ФГУП ФСО «НТЦ "Система"». В материалах дела подчеркивается, что действия обвиняемых несут повышенную общественную опасность и подрывают авторитет Федеральной службы охраны.

ФГУП ФСО «НТЦ "Система"» было создано в 1992 г. Предприятие занимается информационно-правовым обеспечением деятельности федеральных органов власти.

В мае 2024 г. стало известно о заочном аресте тоже по этому делу бывшего проректора по информационным технологиям Регионального финансово-экономического института Станислава Лахтина, а также совладельца компании «Цифровая экспертиза» Максима Александрова. «Цифровая экспертиза» находится в г. Дубна (Московская область), специализируется на разработке софта.

Анна Любавина

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