В Реестр российского «железа» внесен первый отечественный сервер для работы с искусственным интеллектом

В реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга включили первые отечественные серверы для работы ИИ, несмотря на отсутствие на рынке отечественных чипов. Баллы, необходимые для подтверждения российскости, можно набрать за счет других компонентов.



Реестр отечественной электроники пополнился

В реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга включили первые отечественные серверы для работы ИИ с возможностью подключения до 16 графических процессоров (GPU) — модуль Delta Sprut от ООО «Дельта компьютерс» (Delta Computers). На это обратили внимание «Ведомости».

Выписка из реестра о включении Delta Sprut датирована 22 февраля 2024 г. До этого в нем были только серверы с опцией подключения одного GPU, способные выполнять более простые задачи.

Что может ИИ-сервер

О выходе на рынок Delta Sprut, первой аппаратной платформы для искусственного интеллекта, разработанной российскими инженерами, представители «Дельта компьютерс» сообщили CNews в декабре 2023 г.

Новинка представляет собой модули расширения, обеспечивающие подключение дополнительных периферийных устройств PCI Express к вычислительным узлам Delta Tioga Pass и Delta Bright Lake. Delta Sprut разработан в соответствии с концепцией Open Compute Project (OCP) и позволяет в режиме каскадирования подключать к одному вычислительному узлу до 8 GPU двойной или 16 GPU стандартной толщины, что устанавливает рекорд плотности в 160 GPU в одном OCP-шасси.

Целевое предназначение Delta Sprut — это системы искусственного интеллекта и глубинных обучающих алгоритмов, нейронных сетей, платформы OpenAI/ ChatGPT, а также машинное зрение и перевод, машинное обучение (ML), высокопроизводительные вычисления (HPC), 3D VDI в задачах проектирования и работы со сложными 3D-моделями и многое другое.

«Помимо графических ускорителей NVIDIA А100 или H100 c устройством также совместимы графические ускорители AMD Instinct», — говорилось в сообщении.



Отечественные серверы без отечественных чипов

Проблема создания полностью отечественных решений для ИИ заключается в отсутствии российских чипов, отметили опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Российских аналогов американских GPU Nvidia или AMD не существует, но серверы, включенные в реестр, вполне можно назвать российскими, поскольку Delta Computers заявляет об их разработке в стране, считает автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко.

Серверы Delta Computers с поддержкой GPU технически аттестованы для использования федеральными и региональными органами власти, полагает лидер по ИИ и управлению данными ФКУ «ГосТех» Михаил Федоров.

Для дальнейшего развития «Гостеха» нужно большое количество GPU для решения высоконагруженных задач и распараллеливания вычислительных процессов, отметил директор НОЦ ФНС России и МГТУ им. Н. Э. Баумана, эксперт рынка НТИ TechNet Алексей Бородулин.

Несмотря на иностранные видеокарты, необходимое для включения продукции в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга количество баллов можно набрать на сторонних компонентах, сказал он.

О развитии единой цифровой платформы «ГосТех» говорится в актуализированной стратегии цифровой трансформации госуправления. Об утверждении ее Правительством CNews писал в марте 2024 г. Все государственные информационные системы должны поэтапно переходить на «ГосТех». В 2026 г. доля государственных ИС, созданных и эксплуатируемых на ее базе должна составить 20%, в 2028 г. — 40%, а в 2030 г. — 100%.