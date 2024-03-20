Правительство обновило стратегию цифровой трансформации госуправления

Правительство утвердило актуализированную стратегию цифровой трансформации госуправления. К 2030 г. органы власти всех уровней должны перейти на электронный документооборот, а 124 млн граждан — зарегистрироваться на «Госуслугах».



Распоряжение Правительства

Правительство утвердило актуализированное стратегическое направление в области цифровой трансформации госуправления распоряжением от 16 марта 2024 г. №637-р. Текст Распоряжения опубликован на официальном сайте Правительства.

Стратегическое направление утверждается до 2030 г. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 октября 2021 г. № 2998-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 44, ст. 7467) признано утратившим силу.

«Минцифры России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и государственными внебюджетными фондами Российской Федерации обеспечить реализацию стратегического направления, утвержденного настоящим распоряжением», — говорится в документе

Цели цифровой стратегии госуправления

Стратегия цифровой трансформации в сфере госуправления призвана обеспечить свободное, устойчивое, безопасное информационное взаимодействие между органами государственной власти, гражданами, бизнесом, а также технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры.

В документе перечислены цели стратегии. Вот некоторые из них.

До 2030 г. 100% работников госорганов должны перейти на использование в своей работе коммуникационных сервисов «Типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего».

До конца 2030 г. по 100 государственным услугам можно будет получить результат оказания услуги в онлайн режиме. При этом должна увеличиться скорость предоставления услуг за счет автоматического формирования результата.

100% органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений будут использовать электронный документооборот. 100% федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации перейдут на централизованное хранение электронных архивных документов. 90% документов обязательной отчетности будет собираться и хранится в электронном виде. Будет создана база данных учета архивных документов

К 2030 г. должен быть обеспечен необходимый объем и качество вычислительной инфраструктуры.

Все государственные информационные системы перейдут на единую цифровую платформу «ГосТех».

124 млн граждан должны стать зарегистрированными пользователями федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Рутинные операции бюджетного процесса органов государственной власти и местного самоуправления будут осуществляется в автоматическом режиме. Данные бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы федерального, регионального и муниципального уровней будут интегрированы с данными информационной системы «Электронный бюджет». Заработная плата госслужащих также будет начисляться в «Электронном бюджете».

Все субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг будут предоставляться на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Масштабность проектов

Утвержденный документ предполагает реализацию ряда значительных проектов, таких как, например, увеличение количества услуг, предоставляемых в электронном формате с 60 в 2024 г. до 100 в 2030 г.

Перевод к 2030 г. всех органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений на электронный документооборот — не менее масштабная задача.

Развитие единой цифровой платформы «ГосТех» подразумевает рост доли государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых на ее базе. В 2026 г. этот показатель должен составить 20%, в 2028 г. — 40%, а в 2030 г. — 100%.

По переходу на использование типового автоматизированного рабочего места государственного служащего сейчас в России проходит эксперимент, в рамках которого на работу с российским ПО к концу 2024 г. перейдет 700 тыс. человек.