В сервисы «Яндекса» будут пускать по паспорту. ИТ-гигант внедрит авторизацию через ЕСИА

В сервисах «Яндекса» в рамках партнерства с Минцифры появится возможность авторизации через ЕСИА, то есть через «Госуслуги». Данный способ подключения будет опциональным – пользователь сможет отказаться от его использования. В дальнейшем Минцифры планирует внедрить авторизацию через ЕСИА и в другие используемые в России веб-сервисы.

Для доступа к «Яндексу» потребуется паспорт

Российский ИТ-гигант «Яндекс» планирует запустить новую систему доступа пользователей к своим профилям. Для входа в личный кабинет во всех сервисах «Яндекса» россиянам можно будет использовать Единую систему идентификации и аутентификации. Другими словами, будут использоваться данные, применяемые для доступа к порталу госуслуг.

О скором внедрении ЕСИА в сервисы «Яндекса» сообщил действующий глава российского Минцифры Максут Шадаев. Министр подчеркнул, что в скором будущем эта практика распространится и на другие популярные у россиян веб-сервисы, но не уточнил, на какие именно. На соответствующий запрос CNews представители Минцифры на момент публикации материала ответить не смогли.

«Ряд пилотов уже идет. Вот с “Яндексом” мы должны в ближайшее время запустить авторизацию через ЕСИА», – сказал Максут Шадаев на форуме TAdviser Summit.

Сроков нет, цели неизвестны

Представители «Яндекса» подтвердили CNews слова министра связи, заявив, что коллаборация действительно будет. «Нам интересно предоставлять пользователям дополнительные возможности для авторизации на сервисах “Яндекса”», – сообщили они CNews.

Заставлять пользователей авторизовываться в «Яндексе» по паспорту пока не станут

Между тем, на 23 ноября 2021 г. ни в Минцифры, ни в «Яндексе» не раскрывали сроков интеграции входа по ЕСИА в систему ИТ-гиганта. Максут Шадаев в рамках своего выступления тоже не стал называть даты, в том числе и примерные.

Для чего именно Минцифры добивается интеграции ЕСИА в системы авторизации сторонних компаний, пока остается неизвестным. Вероятнее всего, это может быть связано с новой инициативой российских властей. Как сообщал CNews, весной 2021 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление российского Правительства №453 от 27 марта 2021 г. о проведении эксперимента по авторизации пользователей сторонних сайтов в своих аккаунтах через ЕСИА.

Согласно тексту постановления, форма авторизации через «Госуслуги» должна появиться на самых разных сайтах, включая порталы по поиску работы, социальные сети, а также сайты по аренде имущества и продаже автомобилей, товаров и услуг.

Примечательно, что подписанное Мишустиным постановление предписывает начать эксперимент по внедрению ЕСИА в сторонние сайты с 1 апреля 2021 г. Проект должен завершиться 1 июля 2022 г., но не исключено, что срок его действия будет продлен.

Никакого принуждения

Авторизация в «Яндексе» через «Госуслуги», то есть, можно сказать, по паспорту, не будет обязательной. В этом редакцию CNews заверили представители «Яндекса». «Другие способы авторизации, конечно, никуда не денутся. ЕСИА будет одним из возможных способов», – заявили они.

На вопрос CNews о том, зачем пользователю, привыкшему заходить на сервисы «Яндекса» при помощи отдельных логина и пароля, никак не связанных с «Госуслугами», представители компании ответили: «ЕСИА, например, может быть полезна в сервисах, где необходима дополнительная идентификация пользователя, чтобы повысить безопасность сделок для продавцов и покупателей». В качестве примера они привели портал «Авто.ру», принадлежащий «Яндексу» с 2014 г.

Подробнее об эксперименте Правительства

Инициированный Правительством эксперимент по авторизации в различных сервисах «Рунета» через ЕСИА не является обязательным не только для пользователей. Отказаться от участия в нем могут и владельцы порталов. Пользователи будут иметь полное право продолжить логиниться в сервисах по своим первоначальным логинам и паролям. Владельцы этих сервисов и вовсе могут отказаться от «сотрудничества» с государством и внедрения в свои сайты опции авторизации по ЕСИА.

Отметим, что изначально Правительство намеревалось провести этот эксперимент в период с 1 июля 2020 г. по 1 июля 2021 г. К участию со стороны государства предлагались Минцифры, Минэкономразвития, МВД, Минпромторг, Минтранс, Минстрой, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Росреестр.

Стоит помнить, что в России всегда существует угроза введения полного запрета регистрации в интернет-сервисах без указания паспортных данных. К примеру, идею пускать в соцсети только по паспорту 25 марта 2021 г. озвучил Роскомнадзор. Спустя день, 26 марта 2021 г., он отказался от нее и предложил проходить регистрацию в сетях через портал госуслуг. Однако это два абсолютно равнозначных предложения, потому что для получения доступа ко всем сервисам «Госуслуг» все равно требуются паспортные (то есть персональные) данные. Пользователю придется поделиться с сайтом своими ФИО, серией и номером паспорта, а также номером СНИЛС, адресом электронной почты и номером мобильного телефона.