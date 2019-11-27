Власти Москвы потратят 50 миллионов на мониторинг поведения пользователей в интернете

Власти Москвы объявили тендер на техническую поддержку и системное сопровождение системы анализа интернет-активности пользователей. Начальная стоимость контракта составляет 50 млн руб. Система предназначена для повышения качества продвижения и популяризации контента информационных систем и ресурсов города Москвы.



Новый тендер ДИТ

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы проводит конкурс на оказание комплексных услуг по технической поддержке и системному сопровождению информационной системы «Система мониторинга и анализа интернет активности пользователей города Москвы» в 2020 г. Документация о тендере размещена на сайте госзакупок, на что обратило внимание издание «Роскомсвобода».

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 50 млн руб. Заявки принимаются до 5 декабря 2019 г.

Следует отметить, что год назад ДИТ проводил конкурс на выполнение работ по развитию этой же системы. Начальная цена контракта составляла почти 53 млн руб. Победителем стало ООО «УБИК», предложившее выполнить контракт за 52,4 млн руб. Всего на конкурс было подано две заявки, вторая — от АНО «Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства».

Зачем нужна такая система

Согласно техническому заданию, информационная система мониторинга и анализа интернет-активности пользователей предназначена для повышения качества продвижения и популяризации контента информационных систем и ресурсов города Москвы. В частности, с ее помощью определяются оптимальные площадки коммуникации с посетителями и каналы продвижения контента — в зависимости от сегмента, к которому относится посетитель или интернет-ресурс.

Власти Москвы ищут подрядчика для поддержки системы мониторинга интернет-активности пользователей

К основным функциям системы относятся мониторинг посещаемости интернет-ресурсов и выявление тех их разделов, которые нужно оптимизировать, чтобы эту посещаемость повысить. Кроме того, система проводит мониторинг изменения аудитории, а также ее сегментацию и кластеризацию с возможностью выявления целевых групп. Система должна визуализировать результаты анализа закономерностей и особенностей поведения пользователей так, чтобы этой визуализации хватало для принятия решений относительно направлений развития ресурса.

Задачи подрядчика

Согласно техническому заданию, на подготовительном этапе подрядчик должен будет организовать эксплуатационные службы в соответствии с требованиями заказчика, а на основном этапе займется поддержкой пользователей, прикладным и системным администрированием, а также адаптационным сопровождением системы.

Услуги оказываются в целях обеспечения информационно-консультационной поддержки работы пользователей с системой, а также ведения технической и эксплуатационной документации и актуализации ее по результатам обработки запросов пользователей. Кроме того, к целям относятся определение текущего состояния компонентов системы с помощью автоматического мониторинга событий и поддержание параметров функционирования ПО и аппаратуры, которые удовлетворяют требованиям системы и производственных процессов, в частности, критерию непрерывности.

Подрядчик отвечает за обеспечение целостности, сохранности и восстанавливаемости данных системы, ее бесперебойного функционирования и сохранения работоспособности в изменяемой среде промышленной эксплуатации. Он обеспечивает консультационную поддержку, сохранность базы данных всех программных модулей и структурных разделов, функционирование всего ПО, возможность отката до стабильного состояния после неудачных обновлений или других работ, возможность полного восстановления системы из резервной копии в случае сбоя, формирование по запросу загрузок и выборок данных, а также адаптацию прикладных функций и архитектуры системы.

Подрядчик также обеспечивает безопасность системы: управляет доступом к ней, предотвращает взлом, защищает данные путем резервного копирования, мониторит и устраняет уязвимости. Помимо этого, он разграничивает права доступа и ведет реестр пользователей.

Если заказчику кажется, что руководитель проекта со стороны подрядчика не справляется с работами, то подрядчик должен заменить руководителя по требованию заказчика в течении 14 дней. Тоже самое касается сотрудников, уровень компетентности которых оказался ниже заявленного. При регулярно низком качестве оказания какой-либо услуги заказчик может потребовать от исполнителя увеличить штат работников, которые помогли бы решить проблему.