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Виртуальный город — реальные навыки: представлен тренажер по ПДД для детей

Свой первый самостоятельный путь до школы ребенок теперь может отрепетировать в виртуальном городе. совместную разработку — тренажер виртуальной реальности «Мир безопасных дорог» — представили Минтранс Подмосковья и «Лаборатория дорожной культуры Урбантех». Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории дорожной культуры Урбантех».

В цифровой среде воссозданы реальные объекты Подмосковья: общественный транспорт, поезда МЦД, патрульные автомобили, парки. Разбирать дорожные ситуации помогает робот-наставник «Семафор».

Главное преимущество формата — право на ошибку. В виртуальной среде ребенок может шагнуть на проезжую часть в неположенном месте и своими глазами увидеть последствия без какого-либо риска. Такой опыт усваивается значительно лучше, чем правило, прочитанное в учебнике.

Актуальность проекта подтверждает статистика. За 2025 г. в России произошло 6,49 тыс. ДТП с участием детей-пешеходов: 118 детей погибли, 6,55 тыс. получили ранения. И хотя общее число таких аварий снизилось на 7,9%, более 2,1 тысячи ДТП случилось по собственной неосторожности детей — именно эти происшествия и призвано предотвратить обучение на тренажёре.

«К моменту, когда ребёнок впервые идет в школу один, безопасное поведение должно быть у него на уровне привычки. Виртуальный тренажер позволяет сформировать её заранее — в среде, где ошибка ничего не стоит, но запоминается на всю жизнь», — сказал Константин Агуреев, руководитель социального проекта «Лаборатория дорожной культуры Урбантех».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Проект запустили в Московской области в мае 2026 г., и за это время занятия охватили около 4 тыс. школьников. Школы региона, у которых есть собственное VR-оборудование, получают программное обеспечение тренажера бесплатно и проводят уроки по ПДД самостоятельно.

Проекты «Лаборатории дорожной культуры Урбантех» работают в разных регионах России — от центральной части страны до Северного Кавказа и Черноморского побережья. Их общая задача — сделать безопасность на дороге частью повседневного поведения для каждой аудитории: детей, водителей, пользователей СИМ и людей старшего возраста.

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