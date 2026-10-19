«Дочка» ГК «Элемент» требует судом 300 миллионов у Минпромторга

Иск на сумму около 300 млн руб. в связи с просрочкой по выплате субсидии к Минпромторгу подала дочерняя структура гиганта российской микроэлектроники ГК «Элемент» НИИМА «Прогресс». Министерство ранее оштрафовало компанию на почти полмиллиарда рублей за просрочку освоения серийного производства микросхем.



Иск к министерству

Возбуждено производство по иску дизайн-центра в области микроэлектроники НИИМА «Прогресс» (входит в ГК «Элемент») в отношении Минпромторга, выяснил «Коммерсант».

Претензия на сумму 314,8 млн руб. касается просрочки по выплате субсидии на микроэлектронное развитие по договору от 2022 г.

Субсидии на создание электронной компонентной базы (ЭКБ) выделялись в качестве возмещения части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства и на создание ЭКБ и модулей.

МИЭТ Дизайн-центр микроэлектроники «Прогресс» требует от Минпромторга около 300 миллиона рублей

НИИМА «Прогресс» основано в 1987 г. на базе подразделений НИИ «Автоматика» и ЦНИТИ как центр автоматизированного проектирования специализированных СБИС (сверхбольшая интегральная схема) Министерства промышленности средств связи СССР, проектирует СБИС «Система на кристалле», разрабатывает и производит ГЛОНАСС/GPS навигационные приемники и пр.

Спор по поводу субсидии

Задержки субсидий Минпромторгом встречаются с середины 2024 г. из-за бюджетного дефицита, пояснила старший аналитик Центра стратегической поддержки отечественных технологий Софья Комиссарова. По ее словам, «Русская кожа» и «Алтайский химпром» выиграли в суде в похожих делах.

Наиболее распространены споры о взыскании средств с получателя субсидии из-за недостижения целевых показателей, а также судебные дела по заявлениям об оспаривании получателями требований о возврате финансирования, рассказал изданию руководитель практики специальных проектов юридической фирмы Vegas Lex Александр Казарин.

В феврале 2026 г. CNews писал о том, что Минпромторг оштрафовал НИИМА «Прогресс» на 429,3 млн руб. за просрочку освоения серийного производства микросхем по контракту, заключенному в октябре 2017 г. между министерством и «Прогрессом». При этом «Прогресс» уже был оштрафован на 144,3 млн руб. по этому контракту. Просрочка по контракту составила 1542 дня. Но стоит отметить, что в отличие от многих других просроченных контрактов по заказу Минпромторга, эти работы были завершены. И опытные образцы изделий заказчику были представлены.

В ситуациях, когда у материнской компании проблемы с прибылью, дочерние структуры зачастую финансируют себя сами. Когда речь идет о сумме в сотни миллионов, а собственный денежный поток источщается, иск становится рабочим инструментом возмещения убытков, сказал руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.

Проблемы с прибылью у ГК «Элемент»

По итогам 2025 г. выручка ГК «Элемент», крупного российского разработчика и производителя микроэлектроники, созданного в 2019 г. , снизилась за год на 12% и составила 38,6 млрд руб.

В том числе выручка сегмента ЭКБ снизилась за год на 29% до 25,4 млрд руб., что связано со снижением спроса со стороны промышленных предприятий, которые являются ключевыми потребителями сегмента ЭКБ (электронной компонентной базы). В то же время выручка сегмента точного машиностроения выросла на 122% до 7,5 млрд руб., сегмента электронных блоков и модулей - на 33% до 3,7 млрд руб.

В октябре CNews сообщал о задержках зарплат в НИИМА «Прогресс». По словам сотрудников, задержки начались с июля 2026 г.: сначала выплаты старались не задерживать больше чем на 14 дней, однако с сентября задержка достигла месяца. Расчет за август люди получили только в октябре, а доплата к отпуску задерживалась на три-четыре месяца.

С января 2026 г. среднесписочная численность сотрудников института сократилась примерно с 280 до 220 человек. «Прогресс» — не единственное предприятие «Элемента», где шли сокращения. В сентябре 2026 г. стало известно, что в АО «Нанотроника» попросили уволиться по собственному желанию около 20% штата — примерно 20 человек из общей численности до 100 сотрудников.