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Wildberries запустит платформу госзакупок по поручению Президента

Wildberries (входит в группу RWB) в рамках поручения Президента России Владимира Путина в тестовом режиме запустит собственную цифровую платформу закупок (ЦПЗ). Она позволит осуществлять образовательным организациям государственные закупки с использованием логистической инфраструктуры маркетплейса и максимальной суммой одной закупки до 5 млн руб. Об этом CNews сообщили представители RWB.

На первом этапе запуска платформа будет доступна продавцам из тестовой группы, но уже в скором времени планируется открыть площадку для регистрации всех желающих и отвечающих требованиям госзакупок партнеров. Об этом в рамках форума «Цифровые решения» рассказал директор департамента по развитию инноваций и экосистемы RWB Евгений Этин.

Создание платформы продиктовано поручением Президента России на ВЭФ-2026 и будет реализовано в рамках вступившего в силу с 1 октября 2026 г. эксперимента по закону № 278-ФЗ. Согласно ему, маркетплейсы, состоящие в реестре операторов цифровых платформ, предусмотренном законом «О платформенной экономике», и включенные Правительством России в соответствующий перечень, получат право проводить закупки «с полки» для детских садов, школ и колледжей.

На создаваемой платформе будет представлен рекомендованный Минпросвещения и соответствующий требованиям к закупочной деятельности широкий ассортимент, включающий канцелярские и хозяйственные товары, технику и оборудование.

Образовательные учреждения — государственные детские сады, школы, колледжи и техникумы — смогут приобретать необходимые товары онлайн. Получать такие товары в рамках ЦПЗ будет возможно в том числе с использованием логистической инфраструктуры маркетплейса. Ожидается, что это позволит сделать закупку востребованных товаров более удобной, оперативной и предсказуемой по срокам поставки, а также перевести ключевые этапы закупочного процесса в цифровой формат.

Для продавцов ЦПЗ станет дополнительным каналом продаж и позволит работать с новым сегментом заказчиков. Размещать предложения на платформе смогут юридические лица независимо от организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, прошедшие необходимую аккредитацию. Для них ЦПЗ открывает возможность представить свою продукцию широкой аудитории государственных заказчиков и формировать дополнительный спрос на товары, уже представленные на маркетплейсе.

При этом ЦПЗ позволяет осуществлять закупки из фактически доступного ассортимента: предложение продавца формируется с учетом наличия товара и условий его поставки. Таким образом, цифровая «полка» платформы связана с реальными предложениями продавцов и их доступными остатками, что позволяет выстраивать закупочный процесс с учетом фактических возможностей поставки.

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«Цифровые платформы сегодня выходят далеко за рамки привычных сценариев электронной торговли. Сейчас мы создаем собственный цифровой канал взаимодействия между государственными заказчиками и продавцами платформы, объединяя удобство и классический пользовательский опыт маркетплейса с требованиями сферы закупок. Для российских продавцов это дополнительная возможность представить свою продукцию широкой аудитории государственных заказчиков и сформировать новый канал продаж. Для заказчиков — возможность использовать преимущества онлайн торговли, включая широкий ассортимент, удобный выбор и отработанные логистические процессы. Фактически мы переносим экспертизу электронной коммерции в сферу государственных закупок, сохраняя при этом необходимые требования и механизмы закупочного процесса», — отметил директор департамента по развитию инноваций и экосистемы Евгений Этин.

Механика работы ЦПЗ будет максимально приближена к привычному сценарию покупок на маркетплейсе. Продавец заранее размещает предложение на товар, указывая его стоимость, количество, сроки и условия поставки. Когда заказчику требуется соответствующий товар, он размещает извещение, после чего платформа подбирает подходящие предложения продавцов в соответствии с заданными параметрами.

Для работы с ЦПЗ продавцу необходимо зарегистрироваться в Едином реестре участников закупок в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС).

Продавцы смогут подключиться к Цифровой платформе закупок непосредственно из личного кабинета WB Partners. Подключение к платформе будет бесплатным. На текущем этапе сервис работает в тестовом формате для части продавцов. После завершения тестирования функционал ЦПЗ будет расширен для продавцов по всей России.

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