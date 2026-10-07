Финансирование «Экономики данных» сократили на 28 миллиардов. Зато усилили цифровое госуправление и кибербезопасность

Объем средств, запланированный на финансирование национального проекта «Экономика данных» в 2026-2028 гг., сократился примерно на 28 млрд руб. При этом финансирование проектов, связанных с цифровым государственным управлением и развитием сетевой инфраструктуры, напротив, было увеличено на 48,6 млрд руб. В Минцифры говорят, что снижение связано с плановой актуализацией расходов нацпроекта при формировании федбюджета на трехлетний период.

Пересмотр объема выделяемых средств

Финансирование национального проекта «Экономика данных» сократилось на 28 млрд руб., зато выделили больше средств на развитие проектов по цифровому государственному управлению и сетевой инфраструктуре, пишет «Коммерсант».

Как следует из пояснительной записки к новому проекту федерального бюджета 7 октября 2026 г., бюджет национального проекта «Экономика данных» на 2026-2028 гг. сократился примерно на 28 млрд руб. и теперь немногим превышает 479 млрд руб.

Основные изменения затронули федеральный проект «Цифровые платформы» - его бюджет уменьшился примерно на 45 млрд руб. Финансирование большинства других проектов также сократилось, хотя и на менее значительные суммы - в пределах сотен миллионов рублей. Так, бюджет проекта «Кадры для цифровой трансформации» снизился почти на 1 млрд руб., а «Прикладные исследования и разработки» - примерно на 685 млн руб.

Unsplash - Kevin Ku Финансирование «Экономики данных» сократили на 28 млрд руб., зато усилили цифровое госуправление и кибербезопасность

Кроме того, в пояснительной записке не обнаружил и упоминания федерального проекта «Инфраструктура доступа в интернет», в рамках которого планировалось создание отечественной низкоорбитальной группировки спутников, предупреждал CNews.

При этом ряд проектов, напротив, получил дополнительное финансирование в 2026-2028 гг.: «Цифровое государственное управление» - плюс 17,8 млрд руб.; «Инфраструктура кибербезопасности» - плюс 30,8 млрд руб.; «Государственная статистика» - плюс 500 млн руб.

Что входит в нацпроект

С 2025 г. запущен национальный проект «Экономика данных» с финансированием более 1,5 трлн руб. до 2030 г. Он прямо нацелен на перевод государственного управления и экономики на качественно новые принципы работы с использованием системы управления, основанной на больших данных. Он включает девять федеральных проектов - от цифрового государственного управления, платформ и кадров до искусственного интеллекта (ИИ) и низкоорбитальных спутников связи.

По информации CNews, большая часть средств по направлению «Инфраструктура кибербезопасности» должна пойти на субсидии подведомственному Роскомнадзору Главному радиочастотному центру (ГРЧЦ) на систему АСБИ - масштабная система национального уровня, которая позволяет противодействовать широкому спектру ИТ-угроз. Частью АСБИ являются технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Скорость обрабатываемого АСБИ трафика в Рунете на конец 2025 г. - 382 234 ГБ/сек (около 382,2 ТБ/сек). Кроме того, в нацпроекте появилось новое мероприятие — субсидия ГРЧЦ более чем в 1 млрд руб. на создание резервного центра обработки данных (ЦОД) для информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Позиция Минцифры

В Минцифры объясняют снижение плановой актуализацией расходов национального проекта при формировании федерального бюджета на трехлетний период.

«Финансирование ключевых мероприятий национального проекта «Экономика данных» сохранено. Средства будут сконцентрированы на наиболее значимых направлениях - информационной безопасности (ИБ), развитии массовых социально значимых услуг и обеспечении доступности новых образовательных онлайн-сервисов», - заявили в министерстве.

Оценки экспертов

Директор департамента управленческого и финансового консультирования «Деловые Решения и Технологии» (ДРТ) Юлия Жукова отмечает, что приоритет на кибербезопасность смещает акцент с простой защиты на способность выдерживать атаку и восстанавливаться после нее без потери ключевых функций. «Поэтому расходы на кибербезопасность рассматриваются как стратегические инвестиции в устойчивость цифровой инфраструктуры, а не как затраты, которые можно сократить», - говорит она.

Партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов характеризует это как классическую бюджетную консолидацию, при которой сокращают самые дорогие проекты с самой отложенной отдачей. Цифровые проекты для образования и здравоохранения, по его мнению, относятся именно к таким.

Партнер Kept Илья Шаленков считает, что сокращение финансирования связано не с отказом от цифровизации, а с перераспределением приоритетов и более жестким отбором проектов. Рост финансирования кибербезопасности, по его мнению, показывает, что защита и устойчивость цифровой инфраструктуры становятся более приоритетными направлениями. «По мере развития цифровой инфраструктуры растет цена ее отказа, в том числе вследствие кибератак. Поэтому часть ресурсов смещается от создания новых ИТ-платформ к обеспечению устойчивости уже существующих ИТ-систем», - объясняет он.

Аналитик инвестиционного дома D8 Кирилл Панарин связывает корректировку бюджета с переоценкой темпов реализации инициатив и переаллокацией ресурсов в сторону более приоритетных направлений в условиях макроэкономических ограничений.