«Биорг» и Калуга выстроили ИИ-модель защиты архивных фондов и масштабируют ее на другие регионы

Управление экономики и имущественных отношений Калуги завершило проект по созданию цифрового архива на базе ветхих приватизационных дел 1990-х. С помощью отечественной ИИ-платформы Beorg Smart Vision 3 млн ветшающих архивных страниц превратили в защищенный электронный реестр, а также дополнительно оцифровали архивы боевых листков для музея Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Технологию распознавания данных разработала компания «Биорг», резидент «Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Биорг».

За шесть месяцев в электронный вид перевели весь массив правоустанавливающих документов, накопленный за три десятилетия. До подключения ИИ-технологий в Управлении проводили ручную оцифровку архива, за год осилили лишь десятые доли процента объема. ИИ ускорил процесс в 300 раз.

«Электронный реестр закрывает две задачи одновременно. Во-первых, обеспечивает защиту: если бумажный оригинал будет утрачен, гражданин сможет подтвердить свои права на недвижимость. Во-вторых – производительность: ежегодно в Управление поступает порядка 2000 запросов на подтверждение собственности. Поиск в цифровой базе занимает минуты вместо часов работы с хрупкими подлинниками, что высвобождает 160 человеко-дней в год», – отметили в Управлении экономики и имущественных отношений Калуги.

Опасность утраты бумажных оригиналов не гипотетическая: расчетный срок хранения приватизационных дел 75 лет, но бумага выцветает и разрушается значительно быстрее. Чаще всего к старым документам обращаются именно сейчас: по ним вступают в наследство, заключают договоры, разрешают споры.

«На базе своей технологической платформы «Биорг» решает ведомственные задачи, связанные с переводом в электронный вид и анализом данных. В том числе помогает реализовать федеральную инициативу по оцифровке архивных фондов. За большими проектами по развитию цифрового госуправления мы видим конкретную пользу для граждан России: люди могут быстрее и комфортнее получать нужные им госуслуги благодаря сформированным электронным реестрам. Конечно, эффективность цифровых госсервисов определяется тем, насколько корректные и непротиворечивые данные лежат в их основе. Обеспечить качество данных ­– наша миссия», – сказал партнер «Биорг» Илья Веригин.

По его словам, проект по ИИ-оцифровке документов вышел за пределы имущественного ведомства в Калуге. В рамках межрегионального партнерства компания «Биорг» pro bono, на безвозмездной основе, помогла перевести в цифровой вид архив боевых листков подводников периода Великой Отечественной войны для музея Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Для компании это естественное продолжение работы: технология, доказавшая эффективность, масштабируется на разноформатные документы, в том числе помогает сохранить историческую память и внести вклад в миссию воспитания патриотизма.