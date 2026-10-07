Государственный Wildberries. Любимый россиянами интернет-магазин откроет платформу госзакупок. Этого потребовал Президент

По поручению главы государства Wildberries откроет фирменную платформу госзакупок для образовательных учреждений. Потратить миллиарды в рамках одного тендера не удастся – предельная сумма одной закупки составит 5 млн руб. Доступ к платформе на первом этапе получат лишь избранные.

Wildberries для школ и вузов

Российский маркетплейс Wildberries сообщил CNews о подготовке к запуску собственной платформы госзакупок, ориентированной исключительно на образовательные учреждения. Сервис разрабатывается в ответ на поручение Президента России Владимира Путина, в начале сентября 2026 г. в рамках Восточного экономического форума 2026.

Проект носит название «Цифровая платформа закупок».

Как рассказали CNews в группе RWB (Wildberries входит в нее), платформа создается в рамках нового эксперимента по закону № 278-ФЗ. «Согласно ему, маркетплейсы, состоящие в реестре операторов цифровых платформ, предусмотренном законом «О платформенной экономике», и включенные правительством в соответствующий перечень, получат право проводить закупки «с полки» для детских садов, школ и колледжей», – заявили CNews представители RWB.

© Primakov / Фотобанк Фотодженика Торговать на новой платформе смогут только ИП и юрлица

Сам эксперимент стартовал 1 октября 2026 г.

К моменту выпуска материала дата запуска платформы госзакупок не раскрывалась. CNews обратился к представителям Wildberries с вопросом об этом и ожидает ответа. Вопрос редакции об инвестициях в проект в Wildberries комментировать отказались.

Не для всех, но зато на широкую руку

Еще до запуска платформы Wildberries установил предельный лимит одной госзакупки – он составит 5 млн руб. При этом об ограничениях на число тендеров в день, год или в целом от одного заказчика представители маркетплейса ничего не говорят.

Запуск нового сервиса будет происходить постепенно, и первым этапом будет тестовый период. «На первом этапе запуска платформа будет доступна продавцам из тестовой группы, но уже в скором времени планируется открыть площадку для регистрации всех желающих и отвечающих требованиям госзакупок партнеров», – рассказали CNews в Wildberries.

Редакция поинтересовалась, как долго будет длиться тестовый период, как и кто будет отбирать продавцов в тестовую группу и сколько их будет, и ожидает ответа.

«На создаваемой платформе будет представлен рекомендованный Минпросвещения и соответствующий требованиям к закупочной деятельности широкий ассортимент, включающий канцелярские и хозяйственные товары, технику и оборудование», – подчеркнули в Wildberries.

Всем все выгодно

Для продавцов новая платформа госзакупок Wildberries может стать дополнительным каналом продаж, а также многие из них получат возможность работать с новым сегментом заказчиков. При этом физлица выставлять свои товары на платформе не смогут.

«Размещать предложения на платформе смогут юридические лица независимо от организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, прошедшие необходимую аккредитацию», – заявили CNews представители Wildberries.

Клиенты новой платформы, то есть образовательные учреждения (государственные детские сады, школы, колледжи и техникумы) получат возможность закупать необходимые им товары в режиме онлайн «Получать такие товары в рамках ЦПЗ («Цифровой платформы закупок» – прим. CNews) будет возможно в том числе с использованием логистической инфраструктуры маркетплейса», – сказали CNews представители Wildberries.

По их прогнозу, новая платформа позволит сделать госзакупки нужных товаров «более удобными, оперативными и предсказуемыми по срокам поставки, а также перевести ключевые этапы закупочного процесса в цифровой формат».

Максимальное упрощение

Продавцы, торгующие на Wildberries и желающие подключиться к госзакупкам на «Цифровой платформе закупок», смогут делать это через личный кабинет WB Partners. Wildberries обещает бесплатное подключение и возможность работать на платформе продавцам со всей России.

Что касается механизма закупок, то он будет предельно приближен к обычному алгоритму покупок на маркетплейсах. Но все же будут некоторые отличия – к примеру, продавцу нужно будет заранее разместить предложение на товар и указать не только его стоимость и количество, но также сроки и условия поставки. «Когда заказчику требуется соответствующий товар, он размещает извещение, после чего платформа подбирает подходящие предложения продавцов в соответствии с заданными параметрами», – сказали CNews представители Wildberries.