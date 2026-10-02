CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Минцифры: «Госуслуги Моя школа» пользуются 16 млн человек

Приложение «Госуслуги Моя школа» помогает учителям, ученикам и родителям организовать учебный процесс. Сервисом пользуются уже 16 млн человек, ежедневная аудитория достигает 3 млн. В 20 пилотных регионах, где приложение используют как основное, доступны дополнительные возможности. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Приложение бесплатное и доступно в браузере и на телефоне. Мини-версия встроена в мессенджер «Макс». Расписание, оценки и домашние задания доступны и через «Алису» — достаточно сказать: «Алиса, запусти навык “Госуслуги Моя школа”».

Основные функции

Планирование. К школьному расписанию можно добавить занятия с репетитором, запись к врачу и другие дела. Для важных задач доступны семейные чек-листы.

Домашние задания. В приложении можно посмотреть задания, открыть материалы из цифровой библиотеки и отметить выполненное.

Успеваемость. Родители видят оценки, пропуски и опоздания ребенка, а также получают отчеты об изменении среднего балла и причинах отсутствия.

Безопасность. С согласия ребенка родитель может посмотреть его местоположение на карте.

Похвала. Родители могут поддержать ребенка и отметить его успехи даже на расстоянии.

Благодарность учителю. Школьники могут описать своего преподавателя, а тот получит открытку к профессиональному празднику.

Уникальные функции в 20 пилотных регионах

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Приложение для учителей — для выставления оценок, выдачи домашних заданий и контроля их выполнения.

Конструктор уроков — для создания интерактивных видео, презентаций и авторских курсов.

Цифровое портфолио — для подготовки документов к аттестации.

Приложение для студентов колледжей — с расписанием, оценками, сведениями о промежуточной аттестации и электронной зачетной книжкой.

Все данные защищены. Доступ к информации имеют только родители и законные представители ребенка.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

ChatGPT атаковал правительственные сайты США, Канады и Австралии

Подготовлены три сценария развития российской мегакорпорации по производству чипов

Россияне массово отказываются от браузеров Chrome, Opera и Safari

Под атакой призывники в российскую армию. Мошенники воруют у них доступ к «Госуслугам»

Российским БПЛА облегчат жизнь. Власти снизят требования к локализации батарей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок СЭД 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Российские лоукод-платформы 2026
ОБЗОР Рынок систем для интегрированного бизнес-планирования 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Российские мультисим-решения (MultiSim) 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Специализированные СУБД для платформы «1С» 2026