Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2026 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2026 г. № 1171 «О проведении эксперимента по мониторингу показателей системы образования, формируемых на основе сведений, содержащихся в государственных (федеральных и региональных) информационных системах, иных информационных системах и информационных ресурсах».

До конца 2027 г. проводится эксперимент по мониторингу показателей системы образования, формируемых на основе сведений, содержащихся в госинформсистемах, иных информсистемах и информресурсах. В нем участвуют в т. ч. Рособрнадзор, Минобрнауки, Минпросвещения, Минфин, Минцифры, Роструд, Росстат, ФНС и СФР.

Цель эксперимента - цифровая трансформация системы мониторинга показателей путем создания механизма формирования системы показателей для оперативного принятия решений по развитию сферы образования.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2026 г. № 1223 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Правительство скорректировало положение о Едином портале и правила использования простой электронной подписи (ЭП) при оказании госуслуг.

В частности, операторы подвижной радиотелефонной связи наделены правом создания (замены) и выдачи ключа простой ЭП в целях оказания госуслуг.

Единая цифровая платформа подписания и хранения документов (ЕЦП) теперь позволяет подписывать заявления, договоры и другие документы простой ЭП, ключ которой получен в соответствии с правилами ее использования при оказании госуслуг.

Для подписания с использованием ключа простой ЭП электронного документа, созданного в информсистемах, не входящих в состав инфраструктуры межведомственного электронного взаимодействия, такой документ направляется в ЕЦП Единого портала госуслуг.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2026 г. № 2402-р

Установлена Концепция повышения уровня цифровой грамотности граждан России. Минцифры составит план ее реализации. Документ направлен на формирование навыков безопасного и эффективного использования цифровых технологий в повседневной, образовательной и профессиональной деятельности.

Планируется разработать единые правила и рекомендации по безопасному поведению в цифровом пространстве. Они будут интегрированы в образовательные программы. Цифровой безопасности будут обучаться педагоги, соцработники, сотрудники МФЦ, центров занятости, банков и операторов связи.

Будет сформирован перечень правил взаимодействия с ИИ, включая методы верификации контента на предмет наличия признаков синтетической генерации и правила минимизации рисков при передаче персональных данных алгоритмам машинного обучения.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2026 г. № 2428-р

В России проводится эксперимент по использованию функционала ЕСИА для заключения договоров, поиска работы и регистрации в соцсетях. Скорректирован перечень сведений, которые владельцы сайтов, агрегаторов и информресурсов могут получать с согласия граждан. Исключены ООО «В Контакте» и ООО «Вайлдберриз», включены ООО «Космовизаком», ООО «Домклик». Уточнено, какие данные и в каких целях вправе получать отдельные владельцы сайтов, агрегаторов и информресурсов.

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 1 сентября 2026 г. № 834 «Об утверждении Административного регламента Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по предоставлению государственной услуги "Аккредитация доверенной третьей стороны"».

Минцифры утвердило новый регламент по аккредитации доверенных третьих сторон. Он заменит регламент 2020 г.

Услуга предоставляется Министерством бесплатно. Максимальный срок ее оказания - 40 календарных дней с даты приема заявления и необходимых документов. По результатам запись вносится в перечень доверенных третьих сторон.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 1 сентября 2026 г. № 241 «Об утверждении сроков, порядка, состава и формата предоставления операторами подвижной радиотелефонной связи, указанными в пункте 1 статьи 46.2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи", в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, информации о направлении обращения о заключении договора о совместном использовании радиоэлектронных средств, получении такого обращения, датах заключения или расторжения договора о совместном использовании радиоэлектронных средств, дате начала совместного использования радиоэлектронных средств в электронной форме».

Для операторов связи определены правила передачи Роскомнадзору информации по совместному использованию вышек.

Речь идет об использовании одним оператором вышек другого в небольших населенных пунктах (до 1000 человек), а также в населенных пунктах или на участках федеральных трасс, где действует только один оператор. Передаются данные о направлении обращения о заключении договора, получении такого обращения, датах заключения или расторжения договора, дате начала совместной работы. Для этого используются сайт Службы либо «Госуслуги».

Приказ вступает в силу с 1 марта 2027 г. и действует в течение шести лет.

Региональное законодательство

Распоряжение Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области от 14 сентября 2026 г. № 728-Р «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования».

Закреплен порядок согласования схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования.

Установлен круг заявителей. Определен стандарт предоставления государственной услуги, состав, последовательность этапов согласования, сроки предоставления, а также требования к порядку их выполнения. Предусмотрены формы контроля за предоставлением государственной услуги и порядок обжалования решений и действий органа, оказывающего государственную услугу, а также должностных лиц.

Распоряжение вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования.

Распоряжение Министерства информации и молодежной политики Московской области от 22 сентября 2026 г. № 27Р-73 «Об утверждении Порядка материально-технического обеспечения мероприятий по увековечению памяти жертв геноцида советского народа».

За материально-техническое обеспечение мероприятий по увековечению памяти жертв геноцида советского народа отвечает Министерство информации и молодежной политики Московской области. Перечислены реализуемые мероприятия и материально-технические средства. Определены источники финансирования.

Распоряжение Министерства физической культуры и спорта Московской области от 1 сентября 2026 г. № 23-149-Р «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Присвоение квалификационных категорий тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта"».

Урегулированы отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги по присвоению квалификационных категорий тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта.

Установлены круг заявителей, стандарт предоставления государственной услуги, состав, последовательность, результат и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в МФЦ и в электронной форме.

Исполнительным органом, предоставляющим услугу, выступает Министерство физической культуры и спорта Московской области. Срок предоставления государственной услуги составляет 35 рабочих дней с даты регистрации запроса о предоставлении государственной услуги. Услуга предоставляется бесплатно. Предусмотрены способы информирования заявителя об изменении статуса рассмотрения запроса.

Распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Постановление Правительства Москвы от 11 сентября 2026 г. № 2471-ПП «О дополнительных цифровых возможностях подтверждения обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в государственных образовательных организациях города Москвы, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, посредством оформления электронного студенческого билета».

В городе Москве будет реализовано внедрение оформления электронного студенческого билета студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования в государственных образовательных организациях города Москвы, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, предъявление которого осуществляется посредством использования мобильного приложения «Колледж МЭШ» («МП.Колледж») и мобильного приложения «Мой id».

Электронный студенческий билет равнозначен студенческому билету, оформленному на бумажном носителе.

При этом при оформлении электронного студенческого билета студент вправе обратиться за выдачей студенческого билета на бумажном носителе в порядке, установленном локальными нормативными актами колледжа Департамента образования, в котором обучается студент.

Постановление Правительства Московской области от 1 сентября 2026 г. № 1076-ПП «О создании государственной информационной системы Московской области "Проектный офис"».

В Московской области разработана цифровая платформа «Проектный офис» для управления операционной деятельностью и поручениями в органах власти региона. Система объединяет Министерства и Комитеты Московской области, органы местного самоуправления, подведомственные предприятия и организации.

Платформа содержит в себе шесть подсистем. В качестве данных в ней хранятся реестры задач и поручений (этапы, операционные и контрольные точки, поручения), данные об исполнителях и сроках (назначения, плановые и фактические даты, статусы), результаты контроля и мониторинга (отметки о выполнении, отчетные документы), аналитические сводки по задачам, классификаторы и нормативно-справочная информация.

Доступ - бесплатный для всех пользователей, через учетные записи. Для органов местного самоуправления подключение оформляется соглашением об информационном взаимодействии с оператором.

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.