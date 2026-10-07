Налоговая служба одной из богатейших стран мира полностью откажется MS Office в пользу суверенного ПО

Налоговая служба Нидерландов прекратит использование облачного сервиса Microsoft 365. Все сотрудники будут переведены на локальную альтернативу. В европейском госсекторе в целом фиксируется нежелание пользоваться американским софтом, притом не только офисным – избавляются даже от операционных систем. Те же Нидерланды променяли Windows на ПК своих чиновников на суверенный Linux. Страна занимает 11 место в мире по ВВП на душу населения.

Долой Office!

Налогово-таможенная администрация Нидерландов отказалась от запланированной ранее миграции в облачный сервис Microsoft 365 в пользу его аналогов, размещенных на контролируемой ею инфраструктуре, а также европейских альтернатив с открытым исходным кодом, пишет британское издание The Register без указания названия сервисов. Электронная почта и календари ведомства будут перенесены на локальные серверы в 2027 г., до конца 2028 г., та же участь постигнет сервисы хранения данных и совместной работы.

Microsoft 365 – американский веб-сервис, и ранее носил название Office 365. Это облачный аналог классического Microsoft Office с двумя ключевыми отличиями – за него надо платить постоянно (подписка, а не лицензия), и он позволяет коллективно работать над документами в режиме онлайн.

Об отказе от Microsoft 365 сообщил государственный секретарь Нидерландов Элко Эеренберг (Eelco Eerenberg) в письме в Палату представителей. Как пишет портал Neowin, это решение затронет не только налоговую и таможню Нидерландов, но также службы социального обеспечения.

© drserg / фотобанк «Фотодженика» Microsoft вот-вот лишится очень крупного госклиента

Нидерланды входит в число самых богатых стран мира. В 2024 г. она занимала 11 место на планете по ВВП на душу населения.

С чего все началось

Заявление правительства Нидерландов об отказе от Microsoft 365 в пользу суверенных альтернатив последовало сразу после того, как Налогово-таможенная администрация страны приостановила внедрение Microsoft 365 в своих организациях. Этому событию предшествовал негативный отчет, подготовленный Консультативным советом страны по оценке информационно-коммуникационных технологий.

Консультативный совет пришел к выводу, что Microsoft 365 не соответствует требованиям информационной безопасности, обработки информации и перспективности. Он также перечислил ряд рисков, которые влечет за собой использование этого сервиса. В их числе оказались конфиденциальность электронной переписки и попадание секретных данных на американские серверы.

Отдельно совет отметил отсутствие шифрования, «риски агрегирования» (aggregation risks) метаданных и то, что резервные копии «серьезно несовершенны» (fall seriously short).

Лучше поздно, чем никогда

Отчет Консультативного совета о небезопасности Microsoft 365, заставивший Налогово-таможенную администрацию Нидерландов остановить переход на этот сервис, вышел с большим опозданием. К моменту его публикации ведомство успело перевести на этот сервис 5000 своих сотрудников.

Осталось перевести около 43 тыс. сотрудников налоговых, таможенных и социальных служб, вместо того. Завершить переход планировалось к концу 2026 г.

В своем письме Эренберг написал: «В 2027 г. будет реализована возможность работы с электронной почтой и календарем на локальном сервере. Позже, в 2027 и 2028 гг., появятся европейские решения с открытым исходным кодом для хранения личных данных и функций совместной работы. Это позволит нам работать над устойчивым и более автономным решением для этих функций».

По словам Эренберга, увеличение мощности европейских центров обработки данных позволило реализовать вариант развертывания на собственных площадках. Пересмотренный подход будет предусматривать повторное использование существующих лицензий, где это возможно, чтобы ограничить дополнительные инвестиции.

Не все так гладко

Отказ от Microsoft 365 гарантированно создаст сложности в плане управления документацией. Некоторые функции облачного сервиса Microsoft попросту недоступны в суверенных его альтернативах. Руководство страны пока не решило, как их заменить.

Важно отметить также, что сервисы Microsoft глубоко проникли в рабочие процессы государственных органов Нидерландов. Как пишет The Register, те или иные сервисы американской корпорации используют большинство из них

Однако в последние годы в Европе возникли серьезные опасения по поводу способности властей США принуждать к раскрытию данных, хранящихся у американских поставщиков, в соответствии с Законом о облачных технологиях (CLOUD Act). Этот риск побудил правительства ряда европейских государств рассмотреть возможность снижения зависимости от американских поставщиков и перехода к более суверенным решениям.

Не только Offce, но и Windows

Нидерланды хотят отказаться даже от самого главного софтверного продукта Microsoft – операционной системы Windows. В конце сентября 2026 г. CNews писал о планах властей страны пересадить чиновников на платформу NixOS.

Для Нидерландов NixOS – это суверенная операционная система. За ее разработку отвечает некоммерческая организация NixOS Foundation, зарегистрированная в Нидерландах

NixOS – это дистрибутив Linux с открытым исходным кодом. В нем используется декларативный подход к конфигурации системы: достаточно создать один небольшой файл, в котором указываются все параметры развертывания ОС, включая устанавливаемые пакеты.

Также NixOS известна тем, что каждый установленный пакет ПО в ней хранится изолированно от других. Также, в отличие от Windows, обновление системы осуществляется целиком а не по частям. Это сразу исключает возможность возникновения ситуаций, когда часть компонентов после установки обновления оказывается неработоспособной.

В дополнение к перечисленному NixOS потребляет гораздо меньше системных ресурсов в сравнении с «прожорливой» Windows 11.