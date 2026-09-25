Сервисами «Госуслуг» для участников избирательного процесса воспользовались более 165 млн раз

Чтобы участие в избирательном процессе было более удобным, избиратели, кандидаты, партии и избирательные комиссии могли использовать адресные сервисы в личных кабинетах на «Госуслугах». Всего за время кампании 2026 г. к сервисам обратились более 165 млн раз. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сколько было доступно личных кабинетов: избиратели — 95,2 млн; партии — 757; кандидаты — 38,5 тыс.; избирательные комиссии разного уровня — 856,4 тыс..

Избиратели могли: зарегистрироваться на дистанционное электронное голосование; выбрать удобный избирательный участок; подать заявление на голосование на дому; оставить заявку на помощь волонтеров; получить всю информацию о выборах, кандидатах и дополнительных возможностях на избирательных участках.

Кандидаты и партии могли: узнать о регистрации; собрать подписи в поддержку выдвижения; отследить готовность удостоверений; разместить свои фотографии и эмблемы.

Избирательные комиссии могли: проверить данные о выборах и референдумах; следить за сбором подписей; формировать перечни избирательных участков для организации видеонаблюдения; назначать операторов видеонаблюдения; информировать о дополнительных возможностях на избирательных участках; размещать обучающие материалы для нижестоящих комиссий и проходить обучение; проверять получение избирателем бюллетеня, чтобы избежать двойного голосования.

Все участники избирательного процесса могли узнать подробнее о выборах на «Госуслугах»: в специальном информационном разделе — посетили более 96 млн раз; у помощника «Госуслуг» «Робота Макса» — он дал более 6 млн консультаций.