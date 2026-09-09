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Представители 25 российских компаний вошли в Совет по генеративной разработке ПО

В Совет по генеративной разработке ПО, учрежденный при поддержке Минцифры, вошли 25 представителя компаний из разных отраслей экономики. Также определены пять ключевых направлений работы и руководители рабочих групп. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Трек «Инструменты и harness» посвящен выбору, оценке и стандартизации инструментов и окружения для агентной разработки. Руководитель группы: Рафаел Тонаканян, Сбербанк. «Информационная безопасность» при использовании ИИ-агентов в разработке ПО. Рабочую группу возглавит Максим Тятюшев, «СберТех».

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Ключевая задача Совета — выработать единые подходы и рекомендации в области генеративной разработки программного обеспечения, которые лягут в основу будущих национальных стандартов. Помимо этого, Совет займется формированием подходов к оценке экономического эффекта от ИИ и эффективности использования вычислительных ресурсов.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка, председатель Совета по генеративной разработке ПО: «Обмен опытом между ведущими игроками индустрии в рамках Совета заметно ускорит внедрение генеративной разработки в стране: компании смогут избегать типичных ошибок и быстрее выходить на новые рубежи. Единая методология, общие метрики эффективности и совместимые технологические компоненты станут драйвером роста для всей отрасли и позволят создавать более качественные цифровые продукты — для людей, бизнеса и государства. Спасибо большое руководителю Минцифры Максуту Шадаеву за поддержку данного Совета, который уверен станет важным инструментом для перехода всей российской ИТ-отрасли на новый способ производства программных продуктов».

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