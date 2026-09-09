Российский «убийца» Youtube проговорился о готовности работать на старинных серверах «без критических дефектов»

Национальный видеохостинг Rutube объявил, что ищет поставщиков бывших в употреблении серверов, в том числе GPU. Сервис ждет предложений о продаже работоспособной техники без критических дефектов, с памятью DDR4, готов даже к оборудованию 2023 года выпуска. В «Газпром-Медиа Холдинге» объяснили интерес к бывшему в употреблении оборудованию желанием держать руку на пульсе и намерением таким хитрым образом узнать, сколько же стоит их собственное ИТ-оборудование. Эксперты считают, что рынок старых серверов переживает в России расцвет из-за роста цен, бума ИИ и санкций.



Какие сервера интересны?

Активно развивающийся на фоне замедления YouTube российский видеосервис Rutube (юрлицо ООО «Руформ»), подконтрольный «Газпром-Медиа Холдингу», проводит два запроса ценовых предложений на бывшие в употреблении серверы и другую технику для хранения и обработки данных. Компания разместила предложения для потенциальных поставщиков на портале закупок Bidzaar, ознакомиться с документами удалось CNews.

Так, «Руформ» разместил запрос к поставщикам на серверы в сборе на условиях 100% постоплаты, говорится в материалах сервиса. Запрос проводится с целью анализа рынка и мониторинга. Место поставки — город Москва, Ленинградский проспект, д. 72, к. 4. Заявки принимаются до 11 сентября 2026 г. Разрешена подача до двух альтернативных предложений.

© rafapress / Фотобанк Фотодженика Rutube кинул клич поставщикам в поисках бывшего в употреблении оборудования

В закупке указана спецификация оборудования. Речь идет о 30 позициях серверов, всего более 180 единиц оборудования. В перечень входят вычислительные серверы высокой плотности с двумя процессорами (от 24 ядер, частота до 3,5 ГГц), оперативной памятью 1 ТБ DDR4, 24 NVMe-накопителями по 1,92 ТБ (суммарно не менее 46 ТБ) и сетевыми адаптерами 25 Гбит/с. Кроме того, это серверы баз данных, серверы объектного хранения, дисковые полки расширения, GPU-серверы для задач инференса, а также специализированные узлы для обработки медиа, логирования и тестирования.

Второй запрос ценовых предложений касается поставки серверного оборудования, систем хранения данных (СХД), коммутаторов и маршрутизаторов. Организатор изучает поставку 9 позиций оборудования общим количеством 22 единицы. В перечень входят серверы четырех моделей с высокопроизводительными процессорами (от 20 ядер, частота от 3,1 ГГц) и оперативной памятью до 768 ГБ, All-Flash СХД с полезной емкостью не менее 140 ТБ, leaf-коммутаторы ЦОД с 48 портами 25 Гбит/с, коммутаторы доступа на 48 портов 1 Гбит/с, маршрутизаторы с интерфейсами 100 Гбит/с и 10 Гбит/с, а также модульный spine-коммутатор в шасси от 16U с портами 100 Гбит/с.

Запрос носит исключительно аналитический характер — целью является мониторинг рынка и оценка стоимости, а не выбор победителя или заключение договора, подчеркивает компания. Особенность запроса — потенциальный допуск к участию оборудования, бывшего в употреблении.

«К рассмотрению допускается оборудование, произведенное не ранее 2023 года, бывшее в употреблении, работоспособное, в хорошем состоянии без критических дефектов», — говорится в документации.

Участники могут подавать предложения как на все позиции, так и на их часть. Отмечено, что торги проводятся в форме редукциона: после первого предложения участники могут только понижать цену с минимальным шагом 1%.

В «Газпром-Медиа Холдинге» объяснили интерес к бывшему в употреблении оборудованию желанием держать руку на пульсе и намерением узнать цену собственных мощностей.

«Данный запрос размещен с целью уточнения рыночных ценовых предложений и оценки оптимальной стоимости собственного ИТ-оборудования», — заявила пресс-служба цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». На вопрос CNews, с какой целью оценивается собственное оборудование, в компании ответили: «чтобы держать руку на пульсе».

«Руформ» и поставщики

Rutube — отечественный видеосервис, созданный в 2006 г., через год после запуска YouTube. В 2023 г. «Коммерсант» писал, что Rutube собирается потратить 30 млрд руб. на обновление своей серверной инфраструктуры, затраты необходимы, чтобы сравняться по числу одновременных пользователей с YouTube. Один из собеседников газеты рассказал, что первоначально сервис запрашивал у своего владельца 50-55 млрд руб. После выхода материала «Газпром-медиа» опровергала данную информацию.

Rutube начал стремительно развиваться после введенных в России ограничений на работу его главного конкурента — YouTube. В декабре 2025 г. Rutube кратковременно обходил YouTube по суточной аудитории в России, достигая рекорда в 23,8 млн пользователей за сутки (против 22,3 млн у конкурента), сообщал канал «Я — Rutube» со ссылкой на Mediascope. Эту цифру Rutube планировал увеличить до 27 млн в сутки, писали «Ведомости».

В январе-мае 2026 г. дневные охваты видеосервиса Rutube, согласно данным ГК «Родная речь», сократились на 13,6%, до 7,2 млн человек. А вот дневные охваты YouTube выросли на 4%, «Яндекс Видео» — на 7,5%. У «VK Видео» выросла дневная аудитория до 42 млн человек без учета плееров на сторонних ресурсах, сообщили изданию в VK со ссылкой на данные Mediascope за первое полугодие.

В «Газпром-Медиа Холдинге» изданию «Коммерсант» поясняли, что представленная оценка не отражает «полной картины потребления видеоконтента», не учитывает объем просмотров через эмбедированные плееры. Там добавили, что, по данным Mediascope, средняя дневная активная аудитория Rutube по итогам I полугодия 2026 г. превысила 20 млн пользователей.

Срывы поставок серверов

Rutube столкнулся со срывами поставки серверов из-за санкций в 2024 г. Компания подала пять судебных исков против системного интегратора «МТ-Интеграция», который входит в холдинг «Инвестмир», на 3,5 млрд руб., писал Forbes. Компания «МТ-Интеграция» развивается на средства, полученные от продажи доли в «Максима-телеком» «Ростелекому».

Причиной подачи исков стал срыв поставок серверов, которые должны стать частью внутренней архитектуры Rutube. Они не были отгружены в срок, и «МТ-Интеграция» винит в этом санкции США против полупроводниковой отрасли Китая, что и стало причиной срыва сроков поставки. В рамках разбирательств в «МТ-Интеграции» также заявляли, что необходимое Rutube оборудование не поставляется напрямую из США и ЕС в Россию в связи с санкциями против России. «МТ-Интеграция» привлекло поставщиков из КНР, но в процессе урегулирования вопросов о производстве, оплате и поставке необходимого оборудования из КНР со стороны США 2 декабря 2024 г. был введен пакет новых санкционных ограничений против Китая, а в совокупности с ответными мерами Китая, принятыми в ответ на введенные санкции, по утверждению интегратора, в правоотношениях Rutube и интегратора возникли обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора), в связи с которыми ответчиком несвоевременно был поставлен товар.

Суд отверг этот довод, подчеркнув, что ИТ-отрасль КНР под санкциями с 2020 г., просто их количество постепенно увеличивается. Вопреки доводам ответчика о том, что 2 декабря 2024 г. правительством США внесены в правила экспортного контроля беспрецедентные изменения, которые невозможно было предвидеть, суд отмечает, что санкции против полупроводниковой отрасли Китая, ограничивающие поставки высокотехнологичного оборудования и чипов (включая продукцию американского производителя Supermicro), США начали вводить с 2020 г. и периодически, вводя новые санкции, лишь ужесточали контроль, запрещая экспорт продукции. При этом суд сократил в 10 раз размер неустойки по делу о взыскании 850 млн руб. Кроме того, суд отказал «Руформу» в иске против «МТ-Интеграции» на 1,3 млрд руб., суть дела не раскрывалась. «Руформ» также требовал от «МТ-Интеграции» 72 млн руб. из-за срыва поставки 40 серверов на 11-12 дней, в результате чего ему пришлось арендовать необходимые для его операционной деятельности серверы у АО «Селектел», всего более 250 единиц. Также «Руформ» требовал неустойку на 1,1 млрд руб. за поставку 320 единиц товара на 1,3 млрд руб., но суд снизил ее размер до 220 млн руб.

Адвокат и партнер DS Law Мария Калинина сообщила Forbes, что срыв сроков поставок высокотехнологичного оборудования стал чуть ли не стандартной практикой. По ее словам, они «происходят у большинства поставщиков и импортеров, санкции действительно приводят к регулярному срыву контрактов на разных этапах».

Закупки, срыв сроков по которым стал причиной подачи сразу пяти исков, проходили в 2024 г., когда Rutube активно развивал свою сеть доставки контента (CDN, content delivery network).

Законодательный аспект

Эксперты, опрошенные CNews, считают вполне возможным, что Rutube ищет поставщиков бывшего в употреблении оборудования для собственных нужд.

Главный триггер здесь юридический: с 27 мая 2026 г. действует приказ Минпромторга № 4769, согласно которому из перечня параллельного импорта исключены компьютеры, серверы и системы хранения данных ряда производителей, рассказал CNews Виталий Шапошников, руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners. При этом техника, уже находящаяся внутри контура ЕАЭС, из-под ограничений выведена.



«В результате вторичный рынок фактически стал важным легальным каналом получения оборудования. Спрос при этом остается высоким», — говорит Шапошников.

Как пояснил CNews источник на рынке серверного оборудования, в связи с отсутствием официального канала поставок для тех, кто закупал продукцию зарубежных вендоров, на первое место выходит соотношение «риск выхода из строя / цена». Второй момент — бывшее в употреблении оборудование сравнительно легко поддерживать в работоспособном состоянии: для серверного оборудования и СХД это замена сравнительно доступных компонентов, для коммутаторов это еще проще, главное — иметь доступ к обновлениям ПО.

«Нужно отметить, что параллельный импорт включает не только поставки нового, но и б/у-оборудования. Основные поставщики такой техники дают гарантию до 5 лет, как у производителя», — пояснил источник.

Старое — дешевле

Заместитель директора управления продуктов и технологий «Е-Флопс» Филипп Моднов уточнил CNews, что старое оборудование интересно в первую очередь на фоне высоких цен и длинных сроков поставок на новые серверы, на которые давит бум ИИ. Покупка старого оборудования однозначно позволяет выигрывать в скорости поставок. В настоящее время поставки бывших в употреблении серверов в Россию идут из-за рубежа.

«Это зарубежные крупные ЦОД и даже гиперскейлеры, у которых прошел техрефреш — установка нового оборудования взамен морально устаревшего без строительства новых стоек. С российскими гиперскейлерами такое работает плохо из-за высокой бюрократизации. В России выводят в техрефреш до 20-30 тыс. серверов в год. За рубежом предлагается кратно больше», — пояснил Филипп Моднов.

По словам Виталия Шапошникова, серверная память DDR4 и DDR5 за I полугодие 2026 г. подорожала минимум на 25–35%, корпоративные SSD в отдельных случаях — вдвое-втрое.

«Основной вклад в удорожание сервера сегодня дают не процессоры, а именно память и накопители. Параллельно выросли сроки: типовая поставка сегодня укладывается в диапазон от 10 до 24 недель против 8–10 недель год назад. Это меняет саму логику планирования. Оборудование, которое физически находится на складе в России, продается с премией за предсказуемость», — рассказал Виталий Шапошников.

Источник на рынке серверного оборудования пояснил CNews, что для некритически важных, но трудоемких задач можно купить б/у-оборудование крупнейших мировых вендоров, например, Lenovo или Huawei. Оно будет существенно дешевле российских аналогов, а по ресурсу и надежности его можно поддерживать в работоспособном состоянии довольно долго, так как запчасти довольно легко доступны.

«Разница в цене может составлять 60-80% по сравнению с новым. Поэтому, скорее всего, речь идет о бюджетном способе создать или расширить дата-центр и иметь постоянный подменный фонд», — пояснил источник CNews.

Совместимость обеспечена

По словам Виталия Шапошникова, еще один фактор — совместимость с уже эксплуатируемым парком. Когда нужно доукомплектовать существующие площадки «железом» того же поколения, вторичный рынок часто оказывается более удобным вариантом.

«Работающая модель — разделение контуров: критические системы остаются на новом оборудовании, ввезенном по доступным легальным каналам, а вспомогательные и тестовые системы (хранение, архивы, среды разработки, резервные площадки) переводятся на восстановленное», — указал эксперт.

Лидер продукта Cloudlink Orion soft Сергей Мерещенко также согласен, что часть компаний готова приобретать б/у или восстановленное оборудование для контуров, которые не требуют максимальной надежности, чтобы не переплачивать за новые серверы.

Также компании рассматривают внедрение ПО, которое помогает использовать инфраструктуру эффективнее.

«Например, мы видим спрос на построение модульного частного облака, которое внедряют для повышения гибкости инфраструктуры, распределения ресурсов между разными командами, автоматизации запуска сервисов, повышения утилизации уже существующего оборудования и соответствия ИБ-требованиям в закрытых контурах», — заявил эксперт.