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Китай и Республика Корея делают ИИ частью инфраструктуры науки (экспресс-информации ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Искусственный интеллект из самостоятельного направления разработок превращается в сквозной инструмент исследований, технологического развития и трансформации экономики. Этот переход отчетливо прослеживается в стратегических документах Китая и Республики Корея на 2026–2030 гг. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует, как эти страны адаптируют научно-технологическую политику к новой роли ИИ. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Анализ охватывает Шестой базовый план развития науки и технологий Республики Корея (июнь 2026), Основные положения 15-го пятилетнего плана социально-экономического развития КНР (март 2026) и Мнения Госсовета КНР об углубленной реализации инициативы «ИИ+» (август 2025).

Главные выводы

В обеих странах ИИ-трансформация выходит далеко за пределы научного сектора. В Китае акцент переносится с «гонки моделей» на массовую диффузию ИИ и создание новых сценариев его применения. В Южной Корее ИИ-трансформация наряду с научной системой охватывает промышленность и региональные кластеры.

ИИ-трансформация науки опирается на национальную вычислительную инфраструктуру. Китай развивает интегрированную сеть суперкомпьютеров, центров интеллектуальных вычислений и облачных платформ; Республика Корея планирует сформировать к 2030 г. государственно-частный пул из 260 тыс. GPU.

Китайский план ориентирован на полный цикл — от исследований до ускоренной коммерциализации. Один из новых фронтиров — физический ИИ: развитие сред для обучения роботизированных систем и разработка гуманоидных роботов. Параллельно создаются институты отраслей будущего, центры проверки концепций, механизмы разделения инвестиционных рисков и регуляторные песочницы.

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В Республике Корея ИИ встраивают непосредственно в исследовательский процесс: план предусматривает развитие ИИ-соисследователей (AI Co-Scientist), автономных лабораторий и междисциплинарных проектов с применением ИИ. Масштабная технологическая трансформация сопровождается институциональной реформой науки, включающей переход к более долгосрочному и предсказуемому финансированию исследований, а также снижение административной нагрузки.

В совокупности опыт двух стран показывает, что комплексная ИИ-трансформация науки требует не отдельной программы поддержки ИИ, а согласованного изменения всей исследовательской среды. Наибольший интерес представляет сочетание вычислительной инфраструктуры и широкого доступа к ее ресурсам, внедрения ИИ непосредственно в исследовательский процесс, долгосрочных механизмов финансирования науки и инструментов, ускоряющих переход от исследований к практическому применению.

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