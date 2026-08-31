CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Белгородская область стала доступна на цифровой платформе поддержки природно-климатических проектов

Белгородская область с сентября 2026 г. доступна на российской цифровой платформе поддержки природно-климатических проектов. Теперь пользователи могут находить на интерактивной карте региона земельные участки и предварительно оценивать их потенциал для реализации природно-климатических проектов. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Для участков доступны данные об их площади, типах лесных насаждений и возможном накоплении углерода. Пользователь может выбрать интересующую территорию, задать параметры проекта и получить расчет по ключевым показателям.

Добавление Белгородской области расширяет географию платформы, которая объединяет данные для поиска и предварительной оценки территорий, перспективных для реализации природно-климатических проектов.

Сегодня на платформе доступна информация и инструментарий для Республики Татарстан, Белгородской, Липецкой и Калужской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.

Цифровую платформу разработали и развивают эксперты Центра цифровых технологий для природно-климатических проектов НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стратегический производитель чипов ушел в многомилионный убыток

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Власти начали зачистку «белых списков», чтобы найти в них спрятанные VPN

Американские медсестры вышли на демонстрации против «большого брата» - компании Palantir: Он постоянно за нами следит

Начался суд над поставщиком китайских раций под видом отечественных в МВД и Росгвардию

Иранские хакеры дистанционно выключили британскую электростанцию. Заново запустить смогли через четыре дня

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Российские платформы виртуализации 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Программно-аппаратные комплексы ПАК 2026
ОБЗОР Рынок ИТ: итоги 2025
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Российские платформы ноукод-разработки. No-code 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Российские операционные системы 2026