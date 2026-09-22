Бывший свиновод и поставщик кофе из Уганды купил 45% в «Здоровье.ру». От долей избавились экс-топ Сбербанка и ИТ-шники

В ИТ-компании «Здоровье города», которая развивает платформу и приложение «Здоровье.ру», сменился основной владелец. Бывший ИТ-директор «Альфа групп» и экс-вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб, а также бывший топ-менеджер «Крок» Дмитрий Васильев и структура «Рексофт» продали свои доли в компании. 45% получил бывший владелец гигантского свиноводческого комплекса Константин Клюка. Эксперты отмечают, что у проекта хорошее будущее, он развивается по лекалам американской платформы Function Health, которая за пару лет пропаганды здорового образа жизни направила на анализы более 3 млн человек и привлекла от инвесторов почти $1 млрд.



Новый инвестор из аграрной сферы

Как выяснил CNews, компания АО «Зевс холдинг», на 100% принадлежащая инвестору Константину Клюке, прежде известному по свиноводческим проектам, стала владельцем 45,2% в ООО «Здоровье города», которое развивает цифровую медицинскую экосистему «Здоровье.ру». В ее составе — мобильное приложение для поддержки людей с хроническими заболеваниями по полису ОМС. По собственным оценкам компании, у нее более 800 тыс. пользователей.

Сделка проходила в несколько этапов. Впервые «Зевс холдинг» вошел в капитал 3 сентября 2026 г., получив сразу 37,8%. Одновременно из капитала вышла группа ИТ-шников, в том числе те, кто стоял у истоков проекта. Без долей остались бывший ИТ-директор «Альфа групп» и экс-вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб и партнер ИТ-компании «Рексофт», а также бывший топ-менеджер «Крок» Дмитрий Васильев, у каждого из которых было по 11,04%, а также акционер группы компаний «Рексофт» — ООО «Некстстеп», который владел 10,71%.

Изображение от DC Studio на Magnific Приложение "Здоровье.ру" получило неожиданного инвестора

Также доля ООО «Аюр-Капитал» снизилась с 15,78% до 10,78%.

На втором этапе произошло увеличение уставного капитала ООО «Здоровье города», в результате доля «КФ Венчурс» (Kama Flow) выросла до 32,62%, а остальных участников доли размылись. На третьем этапе компания Константина Клюки нарастила свое участие до 45,24%, а доля «КФ Венчурс» снизилась до 17,62%. Также совладельцами остались основатель Эрик Бровко, у него 21,22%, ООО «Аюр-Капитал» с долей 8,62%, АО «Здоровье.ру», у которого 4,26%, и Виктор Шкипин, который владеет 3,03%.

В компании не раскрыли размер инвестиций. Аналитик «Финам» Леонид Делицын оценил стоимость компании в 150 млн руб., а доли — в 68 млн, исходя из показателей 2025 г. Исходя из свежих показателей и сегодняшних рыночных мультипликаторов диапазон оценки всей компании варьируется от 450 до 670 млн руб., свидетельствуют данные инвестиционной компании Kama Flow.

Комментарий «Здоровье города»

Как пояснили CNews в компании, средства будут направлены на масштабирование новой B2C-модели и выкуп долей ранних миноритариев.

«Привлеченное финансирование компания планирует использовать для развития ИИ и масштабирования новой бизнес-модели. Также "Здоровье.ру" рассматривает ряд сделок купли-продажи для ускорения роста и построения полноценной цифровой экосистемы заботы о здоровье. Приход стратегического партнера обеспечил выход ранним миноритариям и дал действующим инвесторам возможность выйти в доходность, сохранив долю в компании», — пояснили в компании.

Кроме того, инвесткомпания Kama Flow продала часть доли и зафиксировала доходность, сохранив «Здоровье.ру» в своем портфеле: вместе с «Аюр-Капитал» инвестиционная группа продолжит участвовать в росте бизнеса.

В «Здоровье города» уточнили, что платформа «Здоровье.ру» является российским аналогом американской Function Health — платформы персонализированной заботы о здоровье, которая объединяет данные о состоянии человека, их интерпретацию и рекомендации для дальнейших действий. В ноябре 2025 г. Function привлекла раунд при оценке $2,5 млрд. «Здоровье.ру» развивает близкий подход: регулярное наблюдение за здоровьем, понятная человеку аналитика, курсы и поддержка специалистов в единой цифровой среде с интеграцией с медицинской инфраструктурой.

До середины 2024 г. компания преимущественно работала с международными фармацевтическими проектами, оказывая услуги по созданию цифровых программ поддержки людей с хроническими заболеваниями и особенностями здоровья. Данная бизнес-модель пришла к стагнации в связи с макроэкономической ситуацией, и компания перенаправила все ресурсы на пересборку и запуск новой B2C-модели, основанной на продаже программ здоровья и медицинских сервисов конечным клиентам, которая была успешно запущена в январе 2026 г., добавили в компании.

За I полугодие 2026 г. компания увеличила выручку в три раза относительно 2025 г. и получила положительную EBITDA. Общая база пользователей достигла 800 тыс. человек. Ежемесячная активная аудитория превысила 50 тыс. пользователей. «Здоровье города» закончило 2025 г. с убытком на 80 млн руб. и снижением выручки до 56 млн руб.

«За последние два года нам удалось полностью перестроить компанию, трансформировать нашу бизнес-модель и адаптировать продукт к развитию ИИ-технологий. Мы научились быстро проводить эксперименты, меняться и совершать "правильные" ошибки, без которых невозможно развитие. Но при этом мы сохранили нашу ДНК — помогать людям менять культуру отношения к своему здоровью. Наш новый стратегический вызов — создать продукты, которые позволят людям в нашей стране жить 100+ лет активной и счастливой жизни», — пояснил основатель, предприниматель и CEO «Здоровье.ру» Эрик Бровко.

«Я вижу в "Здоровье.ру" потенциал крупного российского бизнеса в сфере персонального здоровья. Команда смогла перестроить компанию и подтвердить жизнеспособность новой модели ростом всех показателей компании. Теперь наша задача — ускорить масштабирование, развивать ИИ-сервисы и использовать возможности приобретения других проектов, которые дополнят экосистему. Для меня привлекательность этой инвестиции — в сочетании устойчивой экономики и понятной ценности для человека: сделать регулярную заботу о здоровье удобной и доступной для миллионов людей», — заявил Константин Клюка, предприниматель и инвестор «Здоровье.ру», комментируя свою сделку.

От свиноводства к импакт-инвестированию

Константин Клюка, согласно данным из открытых источников, — известный российский бизнесмен, но в прошлом его интересы были далеки от ИТ. В его портфель входил белгородский агрохолдинг «Промагро», который исторически специализировался на промышленном производстве свинины полного цикла. В интервью порталу «Мясо» в 2015 г. Константин Клюка рассказывал, что предприятие было основано знаменитой в Белгородской области родовой династией во главе с известным на всю Россию бизнесменом Федором Ивановичем Клюкой.

Константин Клюка отмечал, что является внуком известного предпринимателя и продолжателем его дела. Клюка планировал развивать свиноводческие кластеры в России и указывал на многомиллиардные инвестиции в комплексы, а также работу с генетикой животных и выращивание поросят с высоким процентом мясистости.

Но уже в 2021 г. планы Клюки поменялись, бизнесмен продал бизнес с многомиллиардным оборотом группе «Сибагро», чтобы сосредоточиться на других проектах. Эксперты «Коммерсанта» оценивали хозяйство в 8,5–9,5 млрд руб.

На тот момент Клюка уже был основателем и гендиректором Continuum Group, которой принадлежала «Промагро». Предприниматель пояснял, что стратегическое решение о продаже агрохолдинга было принято с целью консолидации ресурсов, необходимых для реализации новых импакт-проектов (проектов с положительным эффектом для общества и окружающей среды) инвестиционной компании Continuum Group. «Это позволит Continuum Group стать крупнейшей российской компанией в сфере импакт-инвестирования», — указывал Клюка, которого цитировал журнал «Агроинвестор».

В настоящее время на сайте Continuum Group указано, что компания инвестирует в consumer (ориентированные на конечного человека) и tech-проекты в сфере здоровья и долголетия. В качестве единственного проекта указана только «Здоровье.ру».

Константин вместе с Федором Клюкой на паритетных началах владеет «Континуум групп». Ее долгосрочные заемные средства оцениваются в 1,2 млрд руб.

В июне 2025 г. «Коммерсант» писал, что Клюка реализует проект по доставке зеленого кофе из Уганды под брендом Gilgamesh. Объемы закупок даже позволили Gilgamesh войти в топ-30 экспортеров кофе Уганды согласно отчету государственного управления по развитию кофейной отрасли этой страны.

Яркая судьба «Здоровье.ру»

Онлайн-платформа «Мое здоровье» была создана в Санкт-Петербурге в 2017 г. предпринимателем Эриком Бровко и гендиректором ИТ-компании «Рексофт» Александром Егоровым, писал медицинский портал Vademecum. Учредители инвестировали 11 млн руб. собственных средств, выиграли грант Фонда Бортника еще на 2 млн. В 2018 г. инвестором стал на тот момент топ-менеджер одного из крупнейших ИТ-интеграторов «Крок» Дмитрий Васильев. Совместно с Бровко они вложили в проект 28 млн.

Сфера деятельности постоянно была связана с медициной по ОМС. Так, на ПМЭФ в 2018 г. власти Санкт-Петербурга заключили с компанией договор на создание единого онлайн-сервиса, с помощью которого люди смогут пройти тестирование, оценить состояние своего здоровья, получить направление на диспансеризацию и рекомендации по лечению, а также записаться на прием к врачу по полису ОМС, писал портал «Диалог».

В 2019 г. «Здоровье города» привлекло инвестиции от выходцев из Сбербанка и ВТБ в онлайн-сервис для записи к врачу по ОМС «Мое здоровье». Бывший старший вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб и экс-директор по маркетингу ВТБ Виктор Шкипин вошли в проект. Сумма инвестиций не раскрывалась.

В феврале 2022 г. в «Здоровье города» 135 млн руб. собиралась инвестировать группа «Медси» миллиардера Владимира Евтушенкова, но уже как в разработчика медицинской платформы «Здоровье.ру». В результате сделки оценка компании достигла 1,135 млрд руб., писал Forbes. Тогда сообщалось, что доля «Медси» достигла 12%, однако в ЕГРЮЛ участие «Медси» отражено не было. «Медси» планировало дополнить «Здоровьем.ру» собственную экосистему. Но в итоге сделка не состоялась.

В марте 2023 г. «Здоровье города» закрыло инвестиционный раунд на 307 млн руб., сообщала пресс-служба фонда «Сколково». Лид-инвестором выступила инвестиционная компания Kama Flow, также в сделке приняли участие инвесторы венчурного клуба «Синдикат». Инвестиции планировалось направить на расширение количества нозологий и сервисов поддержки врачей и пациентов с использованием медицинских девайсов, а также запуск подписки на премиальные сервисы для заботы о здоровье. Инвесторы рассчитывают, что к 2026 г. компания сможет увеличить выручку в 10 раз, запустив B2C-подписку.

В качестве партнеров платформы упоминались фармацевтические гиганты «Биг-фармы» AstraZeneca, Bayer, Biocad, Sanofi и другие международные фармацевтические компании. «Здоровье.ру» было подключено к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и на тот момент «являлось первой в России иной информационной системой в сфере здравоохранения», заявляли в «Медси».

Основатель — член общественного совета при Минздраве России

Генеральный директор проекта в настоящее время Эрик Бровко. С 2016 г. Бровко — член Общественного совета при Минздраве России.

В его биографии на сайте Минздрава упоминается широкий список образовательных учреждений, помимо ведущих российских вузов, Бровко повышал квалификацию в HKUST Business School. Бровко — социальный предприниматель, в его портфеле большое количество проектов, связанных с помощью людям с тяжелыми болезнями и онкологией. Бровко также указывает, что он член совета директоров и акционер проекта Youtalk и сооснователь международной компании Lora Health.

Мнение экспертов

«"Здоровье.ру" находится на стадии, когда продукт сформирован, есть аудитория и B2B-контракты, но масштабная монетизация и устойчивая unit-экономика впереди, заявил CNews Роман Самойлов, директор практики «Потребительский сектор» и АПК Strategy Partners. Для стратегического инвестора это возможность войти в нишу с высоким потенциалом синергии, которое предполагает цифровое сопровождение пациента, фарм-программы, БАДов и возможную интеграцию с аптечным каналом.

«Рынок подобных решений в России пока находится на ранней стадии зрелости. Цифровая медицина и медтех в целом прибавляют двузначными темпами. К основным драйверам я бы отнес увеличение числа хронических пациентов, государственную политику на цифровизацию здравоохранения, интерес фармкомпаний к программам поддержки пациентов и данным реальной клинической практики, а также постепенное принятие дистанционных форматов врачами и пациентами. Глобальный сегмент цифровой терапии растет еще быстрее (CAGR порядка 25%), и российский рынок имеет потенциал дальнейшего роста», — говорит Роман Самойлов.

Эксперт указывает, что важно заострить внимание на пересечении этого трека с онлайн-аптечным сегментом. Итогом работы с пациентом может стать покупка препарата через платформу.

«Рынок e-commerce лекарств и товаров по итогам 2025 г. оценивался примерно в 475 млрд руб. при росте около 23% по сравнению с прошлым годом. Здесь активно работают как специализированные игроки ("Аптека.ру", "Здравсити"), так и экосистемы маркетплейсов. Платформы цифровой терапии достраиваются до полного пути пациента от программы сопровождения и мониторинга к рекомендации и заказу препарата или БАДа. В этой связке один из наиболее реалистичных сценариев масштабирования для проектов уровня "Здоровье.ру"», — отмечает эксперт.

Управляющий партнер Mira I Capital Мария Горбунова пояснила CNews, что «Здоровье.ру» работает по модели американской сервисной платформы превентивной медицины Function Health, которая уже получила оценку в $2,5 млрд, привлекла с момента основания в 2022 г. около $800 млн, в том числе в июле 2026 г. — $500 млн. Выручка компании уже превышает $100 млн в год, увеличиваясь в разы каждый год.

«Спрос на превентивную коммерческую медицину растет как в мире, так и в России. На зарубежных рынках такие компании уже оценивают до 10-30х к годовой выручке. В России оценки пока скромнее — это 2-3 выручки для компаний на стадии масштабирования. Если речь идет о вложениях на ранних стадиях, то оценка будет зависеть от переговорной позиции инвестора и фаундера», — считает Мария Горбунова.

По мнению Горбуновой, «Здоровье.ру», драйверами роста компании в перспективе станут сильные компетенции команды, в том числе опыт Эрика Бровко в GR и медтехе.

Горбунова привела данные, озвученные на «МТС Стартап Хаб», согласно которым до 3 млн человек в России — потенциальная аудитория цифровых платформ для превентивного здоровья. В России растет интерес к чекапам, генетическим тестам, носимым устройствам, а регулярно покупают БАДы 5–7 млн человек.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, цифровая медицина требует инвестиций в долгую. Быстро получают прибыль в этой сфере только предприниматели, которые «чистят карму» или предписывают диету для похудения, указывает эксперт. Медицина привлекает все больше предпринимателей из разных областей, отметил Делицын.

«Успешные предприниматели часто интересуются долголетием, в свое время туда инвестировал Олег Дерипаска, а сейчас — Павел Дуров*, основатель Telegram, и Сэм Альтман, основатель Open AI. Знаменитый инвестор Уоррен Баффет (которому 96 лет) инвестировал в United Health, но предупреждал, что тем, кто желает жить долго, надо начать заниматься физкультурой до 50 лет», — говорит эксперт.