«Группа Астра» выходит на рынок Юго-Восточной Азии: российский вендор построит в Мьянме национальную систему «Единого окна»

ООО «Астра Консалтинг» (входит в «Группу Астра») и уполномоченный государственный орган Республики Союз Мьянма подписали государственный контракт на создание Национальной системы «Единого окна» Мьянмы. Стороны приступили к созданию технологической платформы, на базе которой будет развернуто «Единое окно» внешнеэкономической деятельности, а в перспективе — все новые государственные цифровые сервисы страны. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Подписание документа стало итогом длительной подготовительной работы, ключевую роль в которой сыграла команда «Астра Консалтинг». Опираясь на многолетний опыт создания комплексных информационных систем и успешные проекты в области импортозамещения, специалисты компании совместно с мьянманскими коллегами детально проработали архитектуру будущего решения, адаптировали лучшие мировые практики под особенности государственных и внешнеторговых процессов Мьянмы и определили приоритетные направления цифрового сотрудничества.

На первом этапе платформа объединит информационные системы, государственных органов, участвующих во внешнеторговой деятельности Мьянмы, и обеспечит реализацию трех ключевых функций: единая подача (Single Submission) — необходимые сведения предоставляются один раз через единую платформу; единая и синхронная обработка (Single and Synchronous Processing) — данные становятся доступны всем подключенным ведомствам и могут одновременно использоваться в рамках существующих процедур; единое решение (Single Decision) — результаты работы государственных органов объединяются для принятия согласованного решения при оформлении и выпуске товаров.

Система избавит участников внешнеэкономической деятельности от необходимости отдельно обращаться в различные государственные органы и многократно предоставлять одни и те же сведения. Информация будет подаваться один раз через единый интерфейс, после чего автоматически направляется всем заинтересованным ведомствам. Это позволит государственным органам работать с одними данными и существенно ускорит принятие решений по таможенной очистке и выпуску товаров. Таким образом будет реализован принцип «единого окна»: однократная подача информации, ее синхронное использование всеми необходимыми ведомствами, единое согласованное решение.

Важной частью проекта станет интеграция с ASEAN Single Window — региональной системой электронного обмена торговыми документами между странами АСЕАН. Это позволит Мьянме подключиться к единому цифровому пространству внешней торговли региона и обеспечить электронный обмен необходимыми торговыми и таможенными данными с другими странами АСЕАН.

Проект решает не только текущие задачи цифровизации внешнеэкономической деятельности. Создаваемая платформа изначально проектируется как масштабируемая: «Единое окно» станет первым действующим вертикальным сервисом, а заложенные в его архитектуру базовые компоненты позволят в дальнейшем разворачивать новые государственные сервисы без повторной разработки ключевых элементов. Такой подход обеспечит создание технологической основы для поэтапного формирования «Единого окна» государственных услуг Мьянмы на фундаменте технологической экспертизы «Группы Астра».

«Выход на рынок Мьянмы со столь масштабным проектом — это важный этап международной экспансии «Группы Астра». Мы прошли путь от первых деловых миссий и до запуска проекта национального масштаба. Впереди — создание современной, защищенной и масштабируемой платформы, которая не только упростит внешнеэкономические процедуры, но в перспективе объединит все министерства и ведомства страны. Таким образом мы внесем весомый вклад в укрепление ее цифрового суверенитета, – сказал Николай Прянишников, первый заместитель генерального директора, исполнительный директор «Группы Астра».

«В рамках этого контракта «Астра консалтинг» выступает единым центром технологической экспертизы — от архитектуры до ввода системы в эксплуатацию. Для нас критически важно не просто запустить систему, а сделать это с тем качеством, которое станет новым ориентиром для ИТ-проектов в регионе. Наша компания накопила уникальный опыт реализации масштабных ИТ-проектов в России и теперь готова применить его на новом уровне» — отметил Тимурбулат Султангалиев, генеральный директор ООО «Астра Консалтинг».