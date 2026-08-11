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Правительство утвердило перечень особо значимых проектов для развития цифровой экономики

Правительство утвердило перечень особо значимых проектов для развития цифровой экономики. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры. В список вошли 24 проекта на 14,4 млрд руб., которые будут реализовываться за счёт собственных средств компаний. Всего было подано 55 заявок.

Проекты, участвующие в отборе, соответствовали приоритетным направлениям импортозамещения, сформированными Индустриальными центрами компетенций в текущем году. Все инициативы прошли экспертизу Российского фонда развития информационных технологий и согласованы профильными отраслевыми комитетами.

Как распределились проекты: транспорт — 12 проектов на 11,66 млрд руб.; промышленность и торговля — 8 проектов на 2,38 млрд руб.; связь и медиа — 3 проекта на 281,2 млн руб.; агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы — 1 проект на 54,1 млн руб.

Среди якорных заказчиков проектов — ПАО «Северсталь», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «АК АЛРОСА», АО «НЗПП Восток», ПАО «Аэрофлот», АО «Международный аэропорт Шереметьево», ОАО «РЖД», ООО ГК «Автодор», ООО «УК Глобал Портс», АО «ЭР-Телеком Холдинг», ООО «Пензамолинвест».

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Какие проекты будут реализованы: в промышленности — системы управления технологическими процессами, инженерной документацией и закупками, а также платформа сквозной промышленной аналитики; в транспортной отрасли — решения для авиации, аэропортов, железнодорожной инфраструктуры и логистики, включая ERP-системы, цифровые платформы управления и технологии искусственного интеллекта; в сфере связи и медиа — отечественные решения для управления сетевым оборудованием, учёта инфраструктуры и сервис авторизации; в агропромышленном комплексе — проект «Цифровая птицефабрика» для автоматизации производственных процессов с использованием MES-систем.

Особо значимые проекты направлены на развитие отечественного программного обеспечения, цифровизацию ключевых отраслей экономики и снижение зависимости от иностранных технологических решений.

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