Связь 5G появится во всех городах-миллионниках до конца 2027 года

Связь 5G появится в российских городах-миллионниках не позднее 31 декабря 2027 г. Для этого операторам «большой четверки» бесплатно выделят полосы по 90 МГц в диапазоне 4,63-4,99 ГГц и разрешат использовать частоты, выделенные под LTE. Взамен компании обяжут покрыть отдельные зоны в крупных городах и использовать российское оборудование.

Выделение частот для телеком-операторов

В России определились с частотами для 5G, пишет «Коммерсант». Хоть сам вопрос выделения ресурса тянется с 2019 г.

В августе 2026 г. Минцифры подготовило предложения для Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) по выделению частот для 5G. Их планируется рассмотреть на ближайшем заседании комиссии. Операторам «большой четверки» предлагается выделить полосы в диапазоне 4,63-4,99 ГГц. Кроме того, телеком-компании смогут использовать уже имеющиеся у них частоты, ранее выделенные под LTE.

Magnific - Magnific До конца 2027 г. 5G должен появиться во всех городах-миллионниках

По данным «Коммерсант», операторам бесплатно выделят полосы шириной 90 МГц. При переходе на 5G в ранее используемых диапазонах им не потребуется заново проводить оценки электромагнитной совместимости.

Переход на отечественное оборудование

Операторы смогут продолжать использовать иностранное оборудование, установленное на сети до 1 сентября 2026 г., заявили в Минцифры.

Далее они должны будут постепенно переходить на российские базовые станции (БС): доля отечественного оборудования должна вырасти с 1% в 2027 г. до 100% в 2031 г.

В диапазоне 4,8-4,99 ГГц зарубежное оборудование разрешено использовать до 1 января 2029 г., после чего допускается только российское.

Сроки запуска 5G

Согласно сообщению Минцифры от 26 августа 2026 г., услуги 5G должны быть запущены в городах с населением более 1 млн человек не позднее 31 декабря 2027 г. Далее покрытие в диапазоне 4,63-4,99 ГГц будет поэтапно расширяться в самых популярных локациях городов-миллионников до 2031 г., предупреждал CNews.

Ранее СМИ писали, что в первый год операторы должны покрыть 5G 15% территории города, а к третьему году — уже 50%. Заседание ГКРЧ состоится 31 августа 2026 г.

Первые коммерческие сети 5G в мире появились в 2019 г. Приоритетными для технологии считаются частоты 3,4-3,8 ГГц, однако в России, как информировал CNews, они заняты силовыми структурами. Изначально планировалось, что к 2020 г. сети 5G появятся во всех городах-миллионниках, но сроки неоднократно переносились.

Реакция операторов

«Решение ГКРЧ создаст дополнительные возможности для развития технологий связи в России», — заявили в «Мегафоне», добавив, что компания готова к запуску. Наибольший эффект от внедрения сетей пятого поколения на первом этапе в компании ожидают в сегментах B2B и B2G.

В МТС отметили заинтересованность операторов в дополнительном частотном ресурсе: это позволит оказывать качественные услуги связи и запускать новые технологические сервисы.

«Т2 Мобайл» приветствует внесение вопроса в повестку ГКРЧ и рассчитывает на решение в пользу операторов, чтобы перейти от пилотных проектов к коммерческому запуску.

Экспертные оценки и риски

«Обременения фактически перекладывают экономику операторов с покупки частот на строительство сети. Диапазон 4,63-4,99 ГГц вынуждает повышать плотность установки базовых станций, что увеличивает капитальные затраты, а требование использовать российское оборудование сужает выбор поставщиков и поднимает стоимость самого оборудования», — отмечает старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Екатерина Литвинова. По ее мнению, для рынка в целом это скорее «точечный, витринный запуск 5G в городах-миллионниках», а не массовое распространение технологии в ближайшие годы — из-за высокой стоимости и ограниченной доступности базовых станций. Выделенный диапазон плохо подходит для эффективного покрытия внутри помещений и требует большего количества БС, «из-за чего окупаемость такой сети может растянуться на десятилетия». Литвинова добавляет, что еще одним риском может стать «зависимость от российских вендоров». Требование использовать отечественное оборудование при неготовности индустрии производить его в нужных объемах и по конкурентной цене может стать узким местом: сроки внедрения будут определяться не операторами, а возможностями производителей.

Ранее CNews писал, что создание 5G в России потребует более 335 млрд руб. капитальных затрат операторов до 2036 г. При выделенном диапазоне частот потребуется в полтора-два раза больше базовых станций, а создание сети в этом сегменте принесет операторам общий убыток в размере 84 млрд руб. к 2036 г. Еще одна проблема — более низкая пропускная способность на выбранных частотах по сравнению с «золотым диапазоном». Эксперты на рынке отмечают, что российский диапазон 4,63-4,99 ГГц поддерживает мало устройств: оценки операторов колеблются от 5% до 20%. При этом 5G важна именно возможностью одновременно обслуживать большое количество устройств и обеспечивать низкие задержки, которые нужны для беспилотного транспорта и физического искусственного интеллекта (ИИ).

«На частотах LTE 5G будет показывать предварительно прирост скорости примерно на 10%. Если говорить о выделенном диапазоне, то прирост будет в разы, однако поддерживаться будет малым количеством устройств. Постепенно при покупке новых смартфонов люди начнут обращать внимание на поддержку этого диапазона», — считает директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко.