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Чебоксарское городское Собрание депутатов модернизировало зал заседаний с помощью конгресс-системы m2 Congress на базе Astra Linux Embedded

«Группа Астра» и российский разработчик устройств и программного обеспечения для отображения и управления контентом «М2 Технологии» завершили проект по модернизации зала заседаний Чебоксарского городского Собрания депутатов. Благодаря быстрому и бесшовному переводу конгресс-системы m2 Congress на отечественную операционную систему Astra Linux Embedded, удалось предложить заказчику современное решение для управления заседаниями и их визуализации без масштабной реконструкции. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Основной задачей проекта было повысить качество проведения заседаний и функциональность программного обеспечения конгресс-системы, которая до этого ограничивалась общей трансляцией и демонстрацией презентаций. При этом уже установленная аппаратура устраивала заказчика по своим техническим характеристикам, поэтому в целях минимизации финансовых затрат и объема монтажных работ было принято решение модернизировать существующую инфраструктуру с сохранением иностранного оборудования, но устранить зависимость от иностранного ПО.

Все требования удалось реализовать в одном решении — автоматизированной системе управления и визуального сопровождения заседаний m2 Congress на базе российской встраиваемой операционной системы Astra Linux Embedded. Выбор продукта «Группы Астра» был обусловлен его преимуществами: стабильной работой мультимедийных сервисов, удобством лицензирования, оперативной поддержкой от вендора. Специалисты особо отметили скорость развертывания как в сравнении с другими отечественными системами, так и с Windows: если раньше настройка занимала порядка шести часов, то на Astra Linux Embedded этот процесс длится около часа.

Эти факторы, а также кроссплатформенная архитектура системы m2 Congress позволили в минимальные сроки перевести ее на Astra Linux Embedded: внедрение и тестирование заняли менее месяца, а значительная часть настройки выполнялась удаленно. В результате Astra Linux Embedded стала технологической основой обновленной конгресс-системы Чебоксарского городского Собрания депутатов, на которой развернулось решение m2 Congress и многооконный видеопроцессор m2 Multiviewer, обеспечивающие управление и визуальное сопровождение заседаний.

Система стабильно работает с января 2026 г., а процесс заседаний стал современнее и удобнее: участники в режиме реального времени видят тему собрания, процесс регистрации, обсуждаемый вопрос и результаты голосования, при нажатии кнопки микрофона камера автоматически наводится на выступающего, а его имя отображается на экранах. Оператор может создавать индивидуальные сценарии представления контента и легко управлять трансляцией. Интерфейсы отображения кастомизированы в фирменном стиле заказчика: с использованием корпоративной цветовой палитры и логотипа.

«Сегодня все больше заказчиков предъявляет требования о работе устройств на отечественных операционных системах, что для производителей стало драйвером замещения иностранных ОС. Операционную систему Astra Linux Embedded выбирают за то, что переход на нее — понятный и предсказуемый процесс, выстроенный с учетом интересов производителя. Этот проект — хороший пример того, что в прозрачном сотрудничестве профессионалов создаются современные и удобные доверенные решения», — сказала Екатерина Боброва, директор департамента встроенного ПО «Группы Астра».

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«Сегодня распространена ситуация, когда импортозамещенные и прежние компоненты сосуществуют в одной инфраструктуре — важно сделать этот сценарий безопасным и контролируемым. Мы предложили решение, которое позволило сохранить существующую систему, но при этом вывести ее на новый уровень функциональности и удобства для пользователей», — отметил соучредитель «М2 Технологии» Михаил Крещик.

«М2 Технологии» продолжит переводить на Astra Linux Embedded другие свои продукты вслед за m2 Congress и m2 Multiviewer. В ближайших планах компании расширение линейки импортонезависимых продуктов.

«Группа Астра» последовательно работает над тем, чтобы облегчить процесс перехода на российское инфраструктурное ПО: работает над адаптацией аппаратных и программных компонентов, наращивает автоматизацию, обеспечивает вендорскую поддержку.

Проект реализован совместно с партнером «Конфсис» — дистрибьютором профессионального аудиовизуального оборудования, специализирующимся на комплексном оснащении залов заседаний, конференц-залов и ситуационных центров для бизнеса и государственных организаций. Реализация проекта осуществлялась при поддержке официального дистрибьютора Astra Linux Embedded, компании «Кварта Технологии».

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