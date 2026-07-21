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В Сеченовском Университете разрабатывают ИИ-систему для анализа уровня сахара при диабете с учетом гормональных циклов

Молодые ученые Первого МГМУ имени И.М. Сеченова предложили подход, который поможет улучшить контроль над уровнем глюкозы в крови у женщин с сахарным диабетом. Они создают ИИ-систему, которая анализирует уровень сахара, учитывая не только данные мониторинга, но и физиологические факторы, включая фазы менструального цикла. Проект молодых ученых вошел в число финалистов акселерационной программы Sechenov Tech. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

Сегодня большинство цифровых решений в диабетологии строятся вокруг «усредненной» модели пациента, рассказала об актуальности разработки автор проекта EndoSync, студентка третьего курса Института клинической медицины имени Н.В. Склифосовского Сеченовского Университета Екатерина Ершова. Однако женская физиология, особенно менструальный цикл, может существенно влиять на динамику гликемии. Например, женщины с сахарным диабетом первого типа могут сталкиваться с изменениями потребности в инсулине в разные фазы цикла и другие физиологические периоды, что важно учитывать при интерпретации данных и подборе терапии. Эти закономерности не всегда очевидны, поэтому врачу и пациентке часто приходится самостоятельно анализировать большой объем данных, чтобы понять возможные причины колебаний сахара и скорректировать лечение.

«Мы развиваем подход, при котором женская физиология рассматривается как самостоятельный клинически значимый фактор, влияющий на уровень гликемии и течение сахарного диабета, —сказала Екатерина Ершова. — Наша ИИ-система объединит данные мониторинга глюкозы, анализ особенностей гормональных циклов, информацию о терапии и образе жизни пациентки в единую систему. Это позволит врачу и пациентке выявлять индивидуальные закономерности, которые сложно заметить при обычном анализе. В результате интерпретация данных может стать более персонализированной и учитывать особенности конкретной пациентки».

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«Несмотря на то что непрерывный мониторинг глюкозы уже стал рутинной практикой, мы используем его далеко не на все 100%, особенно у женщин, — сказала Елена Анциферова, медицинский консультант проекта, врач-эндокринолог, аспирант кафедры эндокринологии и метаболического здоровья Сеченовского Университета. — Есть данные исследований, которые показывают, что в лютеиновую фазу цикла у пациенток с сахарным диабетом 1 типа ухудшается время в целевом диапазоне, повышается средний уровень глюкозы и увеличивается суточная потребность в инсулине. При этом алгоритмов, способных просчитывать эти закономерности, до сих пор нет. За рубежом уже пытаются интегрировать данные мониторинга с трекерами цикла, но полноценной модели, учитывающей гормональную вариабельность цикла внутри самого анализа гликемии, пока не существует. Это открывает широкие возможности как для научных исследований, так и для создания востребованного продукта для пациентов».

Помимо молодых ученых Сеченовского Университета в междисциплинарную команду проекта также входят разработчики из МГТУ им. Н. Э. Баумана, МТУСИ и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Сейчас проект находится на стадии доработки MVP (минимально жизнеспособного продукта). Уже создан первичный прототип, позволяющий вносить и визуализировать данные в пользовательском интерфейсе. Параллельно команда проводит интервью с потенциальными пользователями и врачами-эндокринологами, чтобы уточнить сценарии использования системы. В ближайших планах — доработка и тестирование MVP с участием первых пользователей и дальнейшее развитие функционала системы.

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