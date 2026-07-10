Подмосковные предприниматели могут онлайн получить статус семейного предприятия

На региональном портале появилась новая услуга, благодаря которой представители малого и среднего бизнеса Подмосковья смогут в электронном виде подать заявку на признание своего предприятия семейным. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь подмосковные предприниматели, которые развивают свое дело вместе с близкими, могут подать онлайн-заявку на получение статуса семейного предприятия, чтобы впоследствии быть включенными в соответствующий реестр. Запуск этой услуги в удобном цифровом формате – еще один важный шаг для поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. В электронную форму услуги мы также внедрили сервис предпроверки ранее поданного заявления, который поможет избежать повторной подачи заявки в случае, если по предыдущему обращению ведомством еще не принято решение», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Признание субъекта МСП семейным предприятием» доступна на регпортале в разделе «Бизнесу» – «Бизнес» – «Поддержка МСП». Воспользоваться ею могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются бизнесом вместе с родственниками (родителями, детьми (в том числе усыновленными), братьями, сестрами, внуками, бабушками и дедушками каждого из супругов).

Для получения статуса и включения в реестр семейных предприятий юридических лиц, использующих правовую форму хозяйственного товарищества, хозяйственного партнерства или хозяйственного общества, необходимо, чтобы более 50% долей или акций принадлежали членам одной семьи, а в штате работали минимум два родственника, один из которых является единоличным исполнительным органом такого юридического лица.

В случае крестьянского фермерского хозяйства для получения статуса необходимо, чтобы как минимум два работника, включая главу КФХ, были членами одной семьи.

Для индивидуальных предпринимателей требуется, чтобы сам предприниматель и хотя бы один его сотрудник работали у него по основному трудовому договору и состояли в родстве.

Помимо этого, компания не должна иметь задолженности по налоговым платежам и находиться в процессе ликвидации и банкротства.

Статус семейного предприятия будет действовать на протяжении двух лет. После этого его можно будет подтвердить повторно.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, выбрать категорию заявителя, заполнить форму и прикрепить необходимые документы. Результат будет доступен в личном кабинете на регпортале.