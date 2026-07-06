CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В мессенджере «Макс» появился каталог цифровых сервисов Московской области

Теперь жители Подмосковья могут через бот в мессенджере «Макс» перейти в нужный цифровой сервис. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Переход в цифровой сервис через бот в мессенджере удобнее и быстрее, чем запросы в поисковиках. Навигация простая, команды понятные – достаточно пары кликов, чтобы найти нужное. Сегодня такая функция уже стала более привычной», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Уже сейчас в боте «Цифровые сервисы МО» можно найти более 100 региональных ресурсов. Их список будет пополняться.

Для удобства пользователей сервисы сгруппированы по сферам: здоровье, образование, спорт и досуг, госуслуги и др. При переходе в конкретный блок открывается список сайтов и чат-ботов, а редирект сразу переводит на нужный ресурс. Например, из раздела «Культура» – на порталы «Библиотеки Подмосковья», «Дома культуры» и «Киноплатформа Подмосковья».

Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации
Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации цифровизация

В боте также собраны официальные региональные и муниципальные каналы в «Макс»: губернатора, региональных министерств, глав муниципалитетов и др. Жители Подмосковья могут подписаться на нужный канал, чтобы получать информацию о событиях в области.

Чтобы начать пользоваться каталогом, достаточно запустить бота мессенджере «Макс» и нажать в меню «Открыть».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Умер знаменитый ИТ-бизнесмен Александр Калинин

«Дочка» «Росатома» создаст отечественную установку для чипов за четверть миллиарда

ИТ-директор ОСК рассказал о внедрении ИИ в судостроительной компании с выручкой 525 миллиардов

Власти утвердили массовые проверки товаров на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете»

Российские школьники стали абсолютными чемпионами на Международной олимпиаде по кибербезопасности

Российские власти будут давать заводам деньги на разработку оборудования для чипов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Цифровизация ритейла 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Электронный документооборот (СЭД) с искусственным интеллектом 2026
ОБЗОР Рынок корпоративных мессенджеров 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Провайдеры облачных серверов с видеокартами для ИИ (GPU Cloud) 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Решения для управления виртуальными рабочими местами (VDI) 2026