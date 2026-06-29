Минцифры: результаты ЕГЭ на «Госуслугах» проверили уже более 10 млн раз

Школьники уже сдали ЕГЭ, но продолжают отслеживать результаты на «Госуслугах». За время экзаменационной кампании 2026 г. баллы на портале посмотрели уже более 10 млн раз. Сейчас в личном кабинете доступны результаты по всем предметам. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Когда было больше всего запросов: 17 июня — 1,6 млн запросов, появились результаты по русскому языку; 22 июня — 2,3 млн запросов, стали известны баллы за экзамены по базовой и профильной математике.

Чтобы узнать баллы, достаточно авторизоваться на «Госуслугах» и перейти в раздел «Образование». Результаты подтягиваются автоматически — дополнительно вводить данные не требуется.