В Сеченовском Университете предложили новый способ «виртуальной гистероскопии»

Бесплодие, выкидыши и обильные кровотечения часто вызваны «невидимками» — малыми очагами аденомиоза, полипами и сращениями в матке. В Сеченовском Университете предложили способ их найти: технология 3D-реконструкции матки за считанные минуты помогает врачам точно определить расположение очага поражения. Это позволяет, удалив очаг лазером, вернуть женщине шанс на материнство. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

Помеха для эмбриона

Заболевания эндометрия, то есть внутреннего слоя матки, могут сильно осложнить женщине жизнь – нарушить менструальный цикл, вызвать болезненные месячные, привести к бесплодию или выкидышу. Например, если в матке образовываются полипы – напоминающие грибы бугорки из аномально разросшихся тканей, или синехии – спайки в виде нитей между стенками матки, – эмбриону сложнее прикрепить к эндометрию. Шанс на беременность при таких заболеваниях существенно снижается: у 40% женщин с бесплодием встречаются полипы эндометрия. И даже если эмбрион найдет здоровый участок и прикрепится, развиваться ему будет сложнее, поэтому велик риск выкидыша.

Одно из самых опасных заболеваний матки – аденомиоз. Клетки эндометрия мигрируют в толщу миометрия, то есть мышечного слоя матки, но продолжают вести себя как обычно: кровоточить и отторгаться во время месячных. При аденомиозе менструация становится обильной и болезненной, развивается анемия, увеличивается матка – она может вырасти до размера, соответствующего нескольким месяцам беременности. Возможно и бесплодие – аденомиоз диагностируют у каждой десятой женщины с этим недугом.

Вместо скальпеля – выпаривание

Если убрать очаги заболеваний эндометрия, в большинстве случаев менструальный цикл приходит в норму, а шанс на беременность возрастает. Например, при удалении очагов аденомиоза способность к зачатию увеличивается на 60 процентов, сказал профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 Сеченовского Университета Дмитрий Брюнин.

Он пояснил, что существует множество способов избавить пациентку от патологических очагов в матке начиная от радикального хирургического удаления до малоинвазивного лечения: «В Сеченовском центре материнства и детства мы разработали собственный метод – выпариваем очаги аденомиоза гольмиевым лазером. Лазерная энергия преобразуется в термическую и воздействует на зону поражения, не повреждая соседние ткани. Исследование, в котором приняли участие 882 пациентки, показало, что с помощью этого метода можно избежать операции в 88% случаев, а матка уменьшается в 2,2 раза, возвращаясь к нормальным размерам. Женщина может быстро восстановиться и стать мамой».

Чем раньше начать лечение, тем проще справиться с проблемой, отметила ассистент кафедры акушерства и гинекологии №1 Наталья Землина: «Ранняя диагностика и лечение важны, так как в последние годы аденомиоз и другие заболевания эндометрия все чаще диагностируют у молодых женщин, которым необходимо сохранить репродуктивную функцию. Чтобы «поймать» болезнь вовремя, нужны высокоточные методы диагностики, которые позволят своевременно выявить проблему».

Точнее и детальнее

Максимально точный диагностический результат дает гистероскопия – матку исследуют, вводя в нее специальный прибор с камерой. Но у процедуры есть недостатки – нужно делать анестезию и расширять цервикальный канал, через который вводят зонд – а это может привести к осложнениям, включая повреждение и инфицирование матки. Чтобы избежать неприятных последствий, женщине нельзя загорать, заниматься спортом, принимать ванну, посещать бассейн и применять спринцевание в течение нескольких недель. Поэтому прежде чем прибегнуть к гистероскопии, обычно сначала проводят УЗИ. Это безопасный и неинвазивный способ, но и с ним не все идеально: стандартное двухмерное сканирование не всегда дает четкую картину.

«Иногда бывают настолько маленькие очаги, что на 2D-УЗИ их попросту не видно. А этих очагов может быть достаточно, чтобы помешать женщине забеременеть», – сказала врач ультразвуковой диагностики отделения вспомогательных репродуктивных технологий Сеченовского центра материнства и детства Елена Минашкина.

В Сеченовском центре материнства и детства совместно с Институтом клинической морфологии и цифровой патологии Сеченовского Университета проанализировали способы диагностики, которые не уступали бы гистероскопии в точности и при этом были бы малоинвазивными.

«Наше пилотное исследование оценки трехмерной реконструкции в режиме HDlive при диагностике аденомиоза показало, что эффективнее всего сочетание 2D- и 3D-УЗИ. Это помогает определить не только точное расположение очагов, но и их характеристики», – сказал Дмитрий Брюнин. По его словам, при диагностике аденомиоза чувствительность у МРТ 78%, двухмерного трансвагинального УЗИ – 74% и трехмерного УЗИ – 84%.

Вместе с коллегами из нескольких медицинских и научных центров эксперты Сеченовского Университета проверили результаты двухмерного и трехмерного УЗИ и для диагностики полипов. «Исследование показало, что 3D значительно чаще позволяет обнаружить полипы эндометрия по сравнению с 2D. А шанс ошибочного результата, наоборот, в 4,4 раза ниже», – сказала Елена Минашкина.

Без длительного восстановления

Кроме того, специалисты Сеченовского Университета запатентовали собственный способ «виртуальной гистероскопии». Сначала с помощью стандартного двухмерного УЗИ врач оценивает общую анатомию матки, ее размеры, форму, расположение в малом тазу. Затем врач переключает аппарат в режим 3D и строит объемную модель полости матки – изучает орган, постепенно двигаясь от правой стенки к левой, и получает изображение в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.

«Картинка выглядит не хуже, чем если бы матку рассматривали изнутри с помощью гистероскопии. Мы видим даже самые маленькие синехии – на 3D они выглядят как микроскопические волоски, – и другие очаги заболеваний в самом начале их развития. Исследование длится от 15 до 30 мин, и мы получаем информацию о том, где расположены полипы и сращения малого размера», – сказала автор патента Елена Минашкина.

Запатентованный способ позволяет снизить риски, сопряженные с вмешательством в полость матки. Благодаря малоинвазивности можно исследовать структуру эндометрия сколько угодно раз в течение одного менструального цикла, что может быть необходимо при подготовке к ЭКО. В отличие от гистероскопии восстановление после УЗИ не требуется.

В результате исследований врачи Сеченовского Университета пришли к выводу, что эффективнее всего сочетать 2D- и 3D-диагностику, так методы дополняют друг друга и вместе позволяют повысить точность диагностики.