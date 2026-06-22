Клиники холдинга «Медика» подключились к платформе N3.Health для взаимодействия с государственными информационными системами

Клиники «Медика» реализовали интеграцию с платформой N3.Health, разработанной компанией «ЭлНетМед», для взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения на федеральном и региональном уровнях. Интеграция поможет клиникам холдинга соблюдать лицензионные требования в части ЕГИСЗ, а также оперативно выгружать документы по случаям медицинского обслуживания в рамках программы ОМС в ГИС субъекта РФ.

Холдинг «Медика» объединяет 48 отделений в Москве и Санкт-Петербурге и более 50 медицинских направлений как широко востребованных, так и узкоспециализированных. Более 2 млн пациентов получают в клиниках холдинга медицинскую помощь.

Работа с интеграционной платформой N3.Health ведется в рамках двух сервисов: N3.Health ИЭМК (Интегрированная электронная медицинская карта) и N3.Health ОДИИ (Обмен данными инструментальных исследований).

Сервис N3.Health ИЭМК помогает клиникам выгружать необходимые медицинские данные после амбулаторного приема и диагностики в региональную информационную систему Санкт-Петербурга, а сервис N3.Health ОДИИ – протоколы инструментальных исследований в РЭМД ЕГИСЗ.

Платформа N3.Health обеспечивает защищенные каналы связи, хранение данных, а также доступ к вспомогательным сервисам, которые упрощают взаимодействие с ГИС: дополнительная валидация, онлайн-статистика по зарегистрированным документам, автоматическая перевыгрузка данных в случае необходимости.

Медицинские документы, в том числе результаты проведенных инструментальных исследований, оформленные в виде электронного протокола, подлежат обязательной регистрации в ЕГИСЗ. Это действующее лицензионное требование, которое клиники должны своевременно выполнять, чтобы защитить свой бизнес от возможных санкций со стороны контролирующих органов. Кроме того, выгрузка данных в РЭМД и в региональные информационные системы обеспечивает преемственность медицинской помощи и доступ к документам о состоянии здоровья как со стороны врача, так и пациента.

Сервис N3.Health ОДИИ разработан специально для сферы инструментальной диагностики и позволяет не только взаимодействовать с государственными информационными системами, но и открывает множество дополнительных возможностей в рамках дистанционной работы между клиниками, диагностическими и рефенс-центрами. К примеру, с помощью сервиса можно обмениваться электронными направлениями на исследования, заявками и результатами исследований (КТ, МРТ и т.д.) в защищенном контуре, выбирать партнерский референс-центр для телерадиологии, иметь доступ к медицинским изображениям по ссылке.

Сервисы N3.Health выгружают документы в региональные ГИС в автоматическом режиме через технологию дублирования данных для федеральных и региональных сервисов. Для клиник процесс очень удобен: в МИС оформляется медицинский документ по итогу приема или проведенной диагностики, подписывается УКЭП врача и медицинской организации и через платформу N3.Health по защищенным каналам связи маршрутизируется сразу на нужный уровень: федеральный, региональный или сразу и туда, и туда.

«В рамках проекта команда N3.Health реализовала надежный шлюз для обмена информацией с государственными системами. N3.Health — это оператор, давно зарекомендовавший себя на рынке, который обеспечивает быстрое и качественное решение вопросов интеграции с информационными системами на разных уровнях, что особенно важно для цифровой трансформации медицины с учетом необходимости соответствия регуляторным требованиям, требованиям по безопасности данных, а также гибкости применяемых интеграционных решений. В дальнейших планах совместная работа по внедрению электронных направлений из региона на медицинские услуги, оказываемые по программе ОМС», — отметил Тимофей Федоров, коммерческий директор в медицинскго холдинга «Медика».

«Надеемся, что позитивный опыт использования сервисов N3.Health станет важным шагом в направлении внедрения в клиниках холдинга «Медика» более широких возможностей цифровых решений нашей интеграционной платформы, которые помогут не только выполнить действующие лицензионные требования, но и оптимизировать рабочие процессы, улучшить качество медицинского обслуживания, а также в полной мере отвечать потребностям пациентов», — отметила Дария Вольникова, коммерческий директор «ЭлНетМед» (интеграционная платформа N3.Health).