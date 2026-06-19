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Умный сервис поможет сообщить о продаже сельхозземель в Подмосковье

На региональном портале оптимизировали услугу по подаче извещений о продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Процесс подачи извещений о продаже сельхозземель в регионе переведен в «цифру» еще в 2019 г. Теперь, благодаря внедрению в форму услуги умного сервиса «Предзаполнение полей», он стал еще удобнее для пользователей. После ввода кадастрового номера система самостоятельно предзаполнит основные характеристики земельного участка, проверит категорию и вид разрешенного использования земельного участка, а также подскажет, в каких случаях подача извещения не требуется», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Рассмотрение извещений о продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения» доступна на регпортале в разделе «Гражданам» – «Земля» – «Другое». С ее помощью физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели могут известить Правительство Московской области о намерении продать земельный участок сельскохозяйственного назначения с указанием цены, размера, местоположения и срока, до истечения которого должен быть осуществлен взаимный расчет. Это необходимо сделать каждому продавцу, так как Московская область имеет приоритетное право покупки таких участков.

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Услуга не распространяется на относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения садовые, огородные земельные участки, земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать категорию заявителя, заполнить форму и прикрепить необходимые документы. Результат будет доступен в личном кабинете заявителя в течение 15 рабочих дней.

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