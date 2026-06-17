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Цифровой комфорт: жители Подмосковья более 25 тысяч раз воспользовались сервисом «Теле-МФЦ»

Жители Подмосковья продолжают использовать возможности дистанционной информационной поддержки: с начала 2026 г. проведено уже более 28 тыс. онлайн-консультаций в рамках сервиса «Теле-МФЦ». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Главное преимущество сервиса – возможность получить профессиональную помощь специалиста в режиме реального времени через экран смартфона или компьютера. Консультации охватывают широкий спектр услуг, доступных как в цифровых зонах многофункциональных центров, так и на региональном портале», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Формат Теле-МФЦ позволяет заявителям оперативно получить детальные разъяснения о порядке предоставления государственных услуг, уточнить список необходимых документов и разобрать сложные ситуации со специалистом, не тратя время на личный визит.

Получить информацию можно об услугах управления Росреестра по Луганской Народной Республике, а также консультации уполномоченного по правам человека в Московской области. В рамках дистанционных консультаций гражданам доступны ответы по вопросам социальной защиты, включая оформление льгот и пособий, получения социальных услуг, а также вопросы опеки и попечительства.

<p>Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора</p>
Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора Цифровизация

В случае, если записаться на консультацию самостоятельно не получается, можно обратиться в любой многофункциональный центр, где специалисты помогут и ответят на все возникающие вопросы.

Чтобы записаться на онлайн-консультацию, необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА на региональном портале госуслуг и поисковой строке ввести «Дистанционное консультирование». В электронной форме указать интересующую тему и удобное время. В назначенный час нужно просто подключиться к консультации с телефона или компьютера.

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