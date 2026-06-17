Минцифры: в 2026 г. «Госключом» пользуются в 1,5 раза чаще, чем в 2025 году

«Госключ» — это технология, которая позволяет бесплатно создать сертификат электронной подписи и подписывать им документы. Ее используют уже свыше 40 млн человек, за все время они подписали более 55 млн документов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

При этом популярность «Госключа» постоянно растет. В 2026 г. его применяли в 1,5 раза чаще, чем за аналогичный период в 2025 г.

На сколько чаще подписывают документы: УНЭП — почти в 1,5 раза. Усиленную неквалифицированную электронную подпись можно применять в ограниченном количестве ситуаций; УКЭП — в два раза. Усиленной квалифицированной электронной подписью можно подписывать любые документы.

Что чаще подписывали УКЭП: заявления на получение госуслуг; сделки по недвижимости с застройщиками, заключаемые при участии банков; документы, отправленные на подпись самому себе; документы для регистрации бизнеса.

Что чаще подписывали УНЭП: заявления на получение госуслуг; договоры связи; кадровые документы; заявления в негосударственные пенсионные фонды; заявления на урегулирование убытков по ОСАГО.

Сейчас с «Госключом» можно получить более 640 государственных услуг и сервисов. Более 4 тыс. компаний интегрировали его в свои бизнес-процессы. Это безопасная технология, которая защищает данные пользователя. Использовать «Госключ» может только владелец сертификата электронной подписи и только со своего устройства.