CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Процесс экологической экспертизы в Подмосковье стал быстрее

На портале госуслуг Московской области обновили услугу по государственной экологической экспертизе региональных объектов. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«У внештатных экспертов Минэкологии появилась возможность множественного подписания заключения с помощью электронной цифровой подписи. Это не просто техническое улучшение, а реальный шаг к снижению бюрократической нагрузки. Благодаря оптимизации услуги и исключения очных визитов экспертов в ведомство срок оказания услуги сократился на девять рабочих дней», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее
Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее Импортонезависимость

Услуга «Государственная экологическая экспертиза региональных объектов» доступна на регпортале в разделе «Бизнесу» – «Экология» – «Документы и экспертиза». Она предназначена для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые планируют осуществлять хозяйственную и иную деятельность, способную оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать категорию заявителя и прикрепить необходимые документы. Результат будет доступен в личном кабинете заявителя.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти потратят 1,3 млрд рублей на ИИ для контроля производства чипов

Softline хочет взыскать с властей убыток 5,4 миллиарда из-за ареста активов

Компания, отвечающая за блокировки Рунета, готовится к расширению. Закупаются серверы на 1,3 миллиарда

Сбор с телефонов и ноутбуков, ввозимых в Россию, привяжут к брендам и характеристикам

В России снизился дефицит кадров в ИТ-отрасли

Число вымогательских кибератак на российский бизнес снизилось впервые за четыре года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Провайдеры облачных баз данных (DBaaS) 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Унифицированные коммуникации 2026
ОБЗОР Корпоративная бизнес-аналитика 2026: визуализация и доступность
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Российская электроника 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Большие данные и аналитика 2026